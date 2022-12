Sèrbia demanarà a l'OTAN desplegar l'exèrcit a Kosovo

El president de, ha anunciat aquest dissabte que demanarà a l'OTAN autorització per desplegar el seu exèrcit i la policia a, en ple repunt de la tensió durant les últimes hores als passos fronterers entre els dos països.Aquesta sol·licitud,de Kosovo ja fa més de 20 anys, culmina una jornada que ha començat amb l'ajornament de les eleccions locals a les zones de majoria sèrbia del nord de Kosovo i ha acabat amb l'aixecament de barricades serbokosovars que han provocat laa la frontera.Tot i que el presidentsobre la possibilitat que l'OTAN accepti aquest desplegament en un moment tan crític, Vucic ha defensat que Sèrbia té el dret a fer aquesta sol·licitud i ha criticat el marge de maniobra del qual estan gaudint les autoritats kosovars, que han declarat la seva intenció de sol·licitar aquest mateix mes, segons ha fet saber en un discurs recollit pel canal B92.Si es confirma la petició, seria la primera vegada que Belgrad sol·licita desplegar el desplegament a Kosovo, segons les disposicions d'una resolució del Consell de Seguretat de l'ONU que va posar, en què l'OTAN va acabar intercedint per protegir Kosovo, de majoria albanesa.Segons la resolució esmentada per Vucic, Sèrbia pot desplegaren llocs religiosos cristians ortodoxos, àrees amb majories sèrbies i creus frontereres, si aquest desplegament és aprovat per la comandància de la missió de l'OTAN, la KFOR .Vucic ha informat que el govern serbi donarà més informació sobre aquesta petició a principis de la setmana que ve, com a molt tard, i ha afegit que també ha enviat una carta als caps d'estatdels països de la Unió Europeaque no reconeixen la independència de Kosovo que facin tot el possible per bloquejar els esforços d'adhesió kosovars. "Són amics nostres i espero que la carta signifiqui alguna cosa", ha manifestat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor