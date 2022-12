​Per què es comença a fer fosc més tard, tot i no haver arribat al solstici d'hivern?

✨ us recordo que a partir d’avui les tardes comencen a guanyar uns segons de llum solar cada dia i que en poc més d’un mes i mig (el 27 de gener) ja tornarem a tenir sol fins les sis de la tarda ✨ — Àlex (@alexsnclmnt) December 9, 2022

No és fins al solstici d'hivern (21 de desembre) quan les hores de llum toquen fons i comencen a créixer. Però curiosament, això no vol dir que, i així ho està fent. Els pròxims dies veurem com, però això no augmentarà les hores de sol que tenim, ja que el sol seguirà sortint més tard cada matí.Els pròxims dies,, però aquest escurçament ja no afectarà a la tarda, sinó només a l'alba. Per tant, el sol començarà a pondre's cada dia una mica més tard, tot i que seguirà sortint cada dia també una mica més tard. Això farà que seguim amb menys estona de sol, però s'allargui, puntualment, la tarda. Així ho constata, a través de Twitter, l'especialista en meteorologia, @alexstclmnt:Això passa perquè. Que l'òrbita de la Terra al voltant del sol sigui el·líptica i la inclinació de l'eix amb què la Terra gira al voltant del sol són factors que fan que hi hagi variacions entre la durada d'un dia de setembre i un de desembre. Al desembre, el dia (les hores de sol) està desplaçat, lleugerament, cap endavant (cap al vespre).Aquesta circumstància també canvia segons la latitud:. A les Canàries, per exemple, la tarda es va començar a allargar l'1 de desembre, per a Bogotà es va produir el 10 de novembre.Malgrat aquest desplaçament de les hores de llum, no serà fins al solstici d'hivern (el dimecres 21 de desembre) quan. Aquest allargament començarà a produir-se a la tarda i no serà fins passat la celebració de Reis quan també l'alba començarà a produir-se més d'hora.

