😭 Las lágrimas de Cristiano Ronaldo en su despedida del Mundial #GolMundial pic.twitter.com/qPyUD9j6dW — Gol Mundial (@Gol) December 10, 2022

Nova sorpresa en majúscules la que ha aconseguit el Marroc al Mundial de Qatar. Després d'eliminar Espanya a vuitens,a quarts de final aquest dissabte a la tarda. Això permet a l'equip de Walid Regragui fer història i convertir-se en la primera selecció africana que es classifica per a les semifinals d'un mundial.Més enllà de la celebració eufòrica del Marroc, una de les imatges que ha deixat l'eliminació de Portugal és la reacció de. Just acabar el partit, el jugador s'ha dirigit cap al túnel de vestidors, on se l'ha pogut veure plorant.El ja exjugador del Manchester United, no només del Mundial de Qatar, sinó també, en general, dels mundials. Tot apunta que el partit d'aquest dissabte, ha estat l'última participació de Cristiano a un mundial, ja que amb 37 anys i fora del futbol europeu, ho té molt difícil per tornar a una cita mundialista.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor