Corea del Sud canvia el mètode per calcular l'edat de la població

Tres referències de càlcul

Punt i final a polèmiques administratives

L'ha aprovat recentment una sèrie de reformes que deixaran enrere una de les característiques del país:. Actualment, a Corea hi conviuenper saber l'edat d'una persona, una circumstància que comporta problemes administratius i judicials. Per aquest motiu, el país ha decidit que el, la fórmula internacional (pel dia del naixement) serà la vàlida per saber l'edat que té cadascú.Això farà que alguns ciutadans es converteixin en, ja que els altres dos sistemes que hi ha hagut fins ara al país podien arribar a sumar dos anys més a la persona.A més del sistema internacional que coneixem per calcular l'edat, a Corea del Sur també hi ha dos mètodes més que conviuen plegats. S'estableix que una persona ja té, ja que compta els dotze mesos que ha estat al ventre de la mare. A més, l'altra peculiaritat de la tradició sud-coreana és que, just quan comença l'any.D'aquesta manera, si un nadó neix a finals de desembre, pot tenir dos anys al cap de pocs dies, ja que tindrà un any just quan acabi de néixer i quan comenci l'any nou en sumarà un altre.Des de fa dècades alguns registres mèdics i legals ja havien adoptat l'edat "internacional" i no la coreana. Les campanyes de vacunació per la grip o el servei militar han estat dos moments vitals clau que han posat a debat el sistema de càlcul de l'edat.De fet, la proposta d'unificar el sistema d'edats era. Ara, amb el suport també de l'opinió pública, el govern ha tirat endavant la reforma que ajudarà a resoldre moltes confusions del dia a dia.

