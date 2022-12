Totes les marques afectades pel nou increment del preu del tabac

Cigarros

Picadures

Encara que la inflació va donant treva en el conjunt de l'Estat , el seu impacte en el preu de diversos productes encara persisteix. És el cas del, un sector al qual li ha afectat notablement l'encariment del preu de la vida. Marques com Marlboro o Chesterfield han experimentat unen el cost dels seus productes i entre els augments més rellevants es troben els paquets de Gold, que ara són gairebé un euro més cars. Exemple d'aquesta realitat és la llista que ha publicat el Butlletí Oficial de l'Estat () amb els nous costos dels cigarros i picadures.A continuació, t'oferim una enumeració amb els(PVP), tant a la península Ibèrica com a les Illes Balears.Chesterfield Original 21 Edició Limitada: 5,20 eurosChesterfield Blue Dur: 5,20 eurosChesterfield Original 23 KS (23): 5,65 eurosChesterfield Original Tou: 5,10 eurosChesterfield Original Dur: 5,20 eurosL&M Blue Bland: 4,85 eurosL&M Blue Label Dur: 4,95 eurosL&M First Cut: 4,65 eurosL&M First Cut 100's: 4,35 eurosL&M Red Tou: 4,85 eurosL&M Red Label 100's: 4,75 eurosL&M Red Label Dur: 4,95 eurosMarlboro Crafted 100s Box 20: 4,50 eurosMarlboro Crafted 23 Boe: 5,00 eurosMarlboro Crafted KSB (20): 4,70 eurosMarlboro Gold 100'S: 5,30 eurosMarlboro Gold Dur: euros 5,35Marlboro Pocket Pack (Curt): 5,10 eurosMarlboro Red 100'S: 5,30 eurosMarlboro Red Tou: 5,35 eurosMarlboro Red Dur: 5,35 eurosMarlboro Red Dur 21 (21): 5,35 eurosMarlboro Red KS BOB (23): 5,90 eurosMarlboro Red KS BOB 22: 5,65 eurosMarlboro Touch Blau: 5,10 eurosPhilip Morris Filter King: 5,20 eurosNew World Daurat Figurats 6x56 C10 (10): 18,95 eurosNew World Daurat Robustos 5 1/2x52 C10 (10): 18,50 eurosMedulla Oblongata 5x50 (30): 7,70 eurosMedulla Oblongata Madur 5x50 (30): 7,70 eurosMedula Circular 50X5 Bundle (25): 7,70 eurosMedula Mad. Circular 50X5 Bundle (25): 7,70 eurosMedulla 70 X 7 Madur Bundle (20): 11,40 eurosMedulla 80 X 6 Bundle (15): 12,50 eurosMedulla Oblongata 70 X 7 Madur (30): 11,40 eurosMedulla Oblongata 80 X 6 (30): 12,50 eurosOblongata 70 X 7 Madur Bundle (20): 11,40 eurosOblongata 80 X 6 Bundle (15): 12,50 eurosOblongata Mad. Premsat 50X5 Bundle (25): 7,70 eurosOblongata Premsatge 50X5 Bundle (25): 7,70 eurosCigarros 12's (El paquet de 12): 2,00 eurosCigarros 20's (El paquet de 20): 3,25 eurosThe First 20 Years Acolorit Corona (20): 10,60 eurosThe First 20 Years Acolorit Robust (20): 10,60 eurosThe First 20 Years Acolorit Toro (20): 12,10 eurosThe First 20 Years Acolorit Toro Gros (20): 13,10 eurosThe First 20 Years Madur Corona (20): 10,60 eurosThe First 20 Years Madur Robust (20): 10,60 eurosThe First 20 Years Madur Toro (20): 12,10 eurosThe First 20 Years Madur Toro Gros (20): 13,10 eurosKristoff Corojo Limitada Lancero Elit Cuban Taste (20): 7,95 eurosConnecticut Robust Xaveta 50x5 1/8 (20): 8,50 eurosConnecticut Short Gros Pilon 60x5 1/4 (20): 10,50 eurosConnecticut Tubs El Lector 52x5 7/8 (15): 11,90 eurosExclusive Sampler (el paquet de 10): 99,90 eurosMadur Churchill 50x7 1/4 (20): 11,50 eurosMadur Robust Xaveta 50x5 (20): 9,50 eurosMadur Short Robust Vitola 50x3 1/4 (20): 6,50 eurosMadur Toro el Lector 54x6 (20): 11,20 eurosMadur Torpedo Cortador 52x6 1/4 (20): 10,60 eurosTins Connecticut Half Corona 46x3 5/8 (5): 5,70 eurosNica Rustica Adobe Gros C25 (25): 12,90 eurosNica Rustica Adobe Robust C25 (25): 9,90 eurosNica Rustica Adobe Toro C25 (25): 11,50 eurosRosalones Selecció Cellers Edició 2022 C20 (20): 6,90 eurosMarlboro Crafted Selection 90G Doble Compartiment (90 g): 18,00 eurosChesterfield Cigarette Tobacco (30 g): 6,00 eurosChesterfield Cigarette Tobacco (67 g): 13,50 eurosChesterfield Roll Your Own (30 g): 6,00 eurosChesterfield Volume Tobacco (30 g): 6,00 eurosIdeals (75 g): 15,75 eurosInterval Blond (200 g): 41,00 eurosInterval Blond (40 g): 8,50 eurosMarlboro Crafted Selection (30 g): 6,00 eurosMarlboro Gold Original Tubing & Rolling (30 g): 6,00 eurosMarlboro Gold Rolling and Tubing (70 g): 14,00 eurosMarlboro Red Rolling & Tubing (70 g): 14,00 eurosMarlboro Red Tubing & Rolling (30 g): 6,00 eurosPicadura Selecta (40 g): 8,50 eurosApocalypse Odin (40 g): 2,70 eurosHaze Iced Qberita (50 g): 2,50 eurosRevoshi Funny Bunny (200 g): 12,90 eurosRevoshi Racy Colombian (200 g): 12,90 eurosRevoshi Zingy Newyork (200 g): 12,90 eurosTangiers 93 (250 g): 35,00 euros

