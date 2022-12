Tomás Roncero se supera: desastrosa predicció per al Mundial

Tomás Roncero lo ha vuelto a hacer. Benzema se pierde todo el mundial pic.twitter.com/8T7thgTn5s — ‏ً (@amin_fcb10) November 19, 2022

Les prediccions desempre són una delícia per a les xarxes socials. El subdirector del diari As, especialment popular per les seves aparicions ade Josep Pedrerol, va pronosticar els resultats del Mundial de Qatar i, per variar, s'està produint tot del revés.Tot i que el llistó era alt, Ronceroamb escreix aquest any. Abans que comencés el campionat més important de seleccions, el programa televisiu va demanar-li diverses qüestions per publicar-ho en vídeo a les xarxes socials. I si bé encara el torneig encara es troba en plena fase d'eliminatòries, ja es pot confirmar queSegons Roncero, el campió havia de seri, al mateix temps,el millor jugador del Mundial, coses impossibles després de l'eliminació de la canarinha contra Croàcia aquest divendres amb un pobre paper de l'atacant del Reial Madrid. El rival dels brasilers a la final havia de ser, però no només no serà així, sinó que els europeus van ser capaços de superar la fase de grups, on van coincidir amb Espanya i el Japó.Això no és tot. El periodista també afirmava queseria el màxim anotador del campionat. Doncs bé, el davanter madridista va abandonar la convocatòria francesa el 19 de novembre i no va arribar ni a debutar amb la seva selecció.I encara n'hi ha més. Tomás Roncero tenia claríssim quina selecció seria ladel Mundial: "", va etzibar sense dubtar-ho ni un instant. Unes declaracions que encara va perfeccionar amb el jugador més decepcionant de la competició, que per ell havia de ser. Precisament l'exjugador del Barça ha estat el líder d'un equip que ja és a les semifinals, on s'enfrontarà a Croàcia. Un encert darrere l'altre, vaja.

