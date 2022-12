​Agafar un taxi serà més car el 2023: consulta les noves tarifes

També pugen alguns suplements

Un taxi circulant per la Ronda de Dalt. Foto: Adrià Costa

Élite Taxi, en contra de la tarifa de preu tancat

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat aquesta setmana lesper al 2023. Pràcticament tots els preus pugen. De mitjana, el cost de viatjar en taxi a partir de l'any que ve serà unPer tarifes,. Ho farà un. Aquesta tarifa és la que s'aplica als viatges de nit que es fan de les 20 h a les 8 h. El preu per quilòmetre d'aquesta tarifa pujarà sis cèntims, passant d', igual que la pujada de bandera, que s'incrementarà 25 cèntims per aquest tipus de viatges.Laque s'aplica en dies laborables també pujarà un, passant de l'1,21 euros al quilòmetre a 1,23. En canvi,. Aquesta es congela a un preu de 39 euros.A partir de l'1 de gener, també s'apujarà el cost d'alguns suplements del servei de taxi a Barcelona. Elen el recorregut a l'Aeroport del Prat i el Moll Adossat del Port o el suplement per al transport de vuit passatgers, puja de 4,30 a 4,50. I la tarifa mínima per totspuja un euro, de 20 a 21.Per altra banda, es manté el suplement de 2,50 euros en els viatges amb origen l'Estació de Sants o la Fira de Barcelona. També hi ha un suplement, ja habitual, de 3,50 les nits de Sant Joan, Nadal i Cap d'Any.Les noves tarifes per al 2023 s'han fet públiques aquesta setmana a través d'un comunicat d' Élite Taxi . L'organització es mostra descontenta, sobretot, en la, una tarifa a preu tancat que només es pot contractar a través d'aplicacions d'empreses de mediació. Aquesta tarifa es dona a conèixer abans que l'usuari pugi al taxi i es calcula amb la baixada de bandera, més els suplements i el preu per quilòmetre.Per a Élite Taxi, la tarifa ési en demana la suspensió immediata. L'octubre passat, l'associació va assegurar que cada operador fa servir el sistema cartogràfic que més li interessa per calcular la ruta i això, segons l'entitat, dona lloc a "la manipulació" i "al frau".

