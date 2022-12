Com allargar la bateria del mòbil: trucs i recomanacions

1- No carregar la bateria al 100%

Una jove mira el seu telèfon mòbil. Foto: URV

2- Controlar la temperatura

3- No fer servir el mòbil mentre es carrega

4- Fer servir sempre que puguis el carregador de sèrie

Fer servir el carregador original ens ajudarà a optimitzar la càrrega. Foto: Pixabay

5- Calibrar la bateria del mòbil

Calibrar la bateria d'un Iphone

· Carregar el mòbil al 100%

· Deixar que es descarregui per complet. El podem utilitzar com ho faríem habitualment o forçant-lo a consumir bateria

· Un cop la bateria ha arribat a zero i el telèfon s'ha apagat, cal deixar reposar l'aparell entre 6 i 8 hores perquè la bateria alliberi l'energia residual

· Després d'aquest temps, carreguem el telèfon les mateixes hores que l'hem deixat reposar, preferiblement amb el mode avió o apagat

· Acabem el procés engegant de nou l'Iphone, ja calibrat

Calibrar la bateria d'un Android

· Carreguem el mòbil al 100%

· Deixar que es descarregui per complet. El podem utilitzar com ho faríem habitualment o forçant-lo a consumir bateria fins que s'apagui sol

· Deixem reposar l'aparell apagat unes quatre hores perquè la bateria alliberi l'energia residual

· Un cop han passat les quatre hores, carreguem fins al 100% el telèfon

El telèfon mòbil s'ha convertit en una eina indispensable del nostre dia a dia. Per a molts ciutadans és l'objecte més preuat que ens acompanya i, en certa manera, molts en som dependents. Peròva molt lligadaTots ens hem trobat alguna vegada que el mòbil s'ha apagat quan més el necessitàvem o hem hagut de córrer per carregar el telèfon. Doncs bé, hi ha situacions que podríem evitar si sabemcom cuidar la bateria del nostre smartphon. Hi haque permetende les bateries dels mòbils amb gestos que son molt fàcils de dur a terme i que ens poden ajudar a evitar que, quan menys ens ho esperem, el telèfon ens deixi penjats.La bateria del nostre telèfon mòbil funciona a través de. Un cicle és una càrrega del 0% al 100%. Cada mòbil té un nombre determinat de cicles i un cop se supera aquesta quantitat la bateria es pot considerar "obsoleta". Tal com explica el portal tecnològic Xataka, evitar completar cicles de càrrega no farà que la bateria sigui immortal, peròEl truc està en aconseguir que el cicle de càrrega de la bateria tardi més a completar-se. Per això, es recomana quei que el desconnectem del corrent quan. Això ens permetrà no consumir de cop el cicle de càrrega, sinó una part, obligant que hagi de fer una càrrega i mitja perquè es completi tot el cicle.Per controlar-ho, hi haque ens avisen quan la bateria ha arribat al nivell que volem, fins i tot, apaguen les aplicacions quan el mòbil s'ha descarregat fins al percentatge de bateria que li hem indicat. Algunes de les aplicacions per a Android són: Ampere, AccuBattery o Charge Cycle Battery States. Per als Iphone, hi ha, entre altres, Battery Life o Ampere.Les altes temperatures són perjudicials per a molts components del telèfon, i la bateria no és indiferent.i els elements electrònics. Per aquesta raó és important controlar la temperatura del nostre spmartphone, sobretot durant l'estiu.És recomanableo en espais amb molta escalfor. A l'estiu, a l'hora de carregar-lo pot ser una bona idea deixar-lo sobre superfícies fresques com, per exemple, el terra. Per controlar la temperatura del telèfon també existeixen aplicacions que t'avisen quan l'aparell està arribant a uns certs graus.És recomanable no utilitzar el telèfon mentre es carrega, tot i ser una cosa habitual. Fer-ho suposa més degradació de la bateria, per un costat perquè l'estem, ja que li estem donant energia i l'estem gastant alhora; per l'altra costat, perquè pot ferdel dispositiu i com ja hem comentat abans, això tampoc és bo per a la bateria.Tot i això, carregar el telèfon mentre l'estem fent servir moltes vegades és inevitable i, per això, no passa res si ho fem de tant en tant. El consell, però, és deixar d'utilitzar-lo mentre s'està carregant perquè així deixem que el procés de càrrega no tingui interrupcions.Molts fabricants treballen perquè el carregador sigui el més optimitzat possible per al telèfon mòbil corresponent. Fer servir un altre carregador farà que deixem d'aprofitar l'optimització que ha dissenyat la marca.L'optimització dels carregadors fa que aquesta treballin millor amb els telèfons per als quals han estat dissenyats. Utilitzar un carregador diferent, però si el fabricant ha dissenyat i pensat un carregador per al nostre telèfon mòbil, és millor que l'utilitzem, ja queA vegades, el telèfon mòbil s'apaga abans que arribi al 0% de bateria. Probablement, això és un símptoma que. Per ajustar-ho i evitar quedar-nos sense energia abans del previst, hi ha un procés llarg a seguir, segons si és un Iphone o un Android:

