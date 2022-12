​Un jove sense carnet roba tres autocars per tornar gent de la discoteca a casa

Tornar gent de la discoteca a casa

Assegura tenir problemes mentals

Un noi de dinou anys va ser detingut aquest dijous a la tarda després ded'una estació d'autobusos de Ferrol. El jovei hauria comès el primer robatori la matinada de dimarts aprofitant que les claus estaven a l'interior del vehicle.El dimecres, el jove també va repetir la mateixa acció, però, en aquest casdesprés de xocar contra un turisme aparcat i fugir a peu. Tot i això, després de ser posat en llibertat, el noi(dijous). Aquest dia un agent fora de servei de la Policia Local de Narón va localitzar-lo i va acabar detingut per la policia de Ferrol.Presumptament, el jove hauria robat els busos per. Així ho assegura un testimoni a EuropaPress. Un dels viatgers que hauria pujat al bus explica que el detingut va aparcar el vehicle en una esplanada d'una coneguda discoteca de la zona ique estaven esperant taxis per tornar a casa.El jove afirmava que el microbús era de l'empresa del seu pare i va anar portant tots els passatgers fins a casa, passant per diferents localitats. Tant és així, que endel vehicle, la policia va veure que havia circulat per diferents carreteres comarcals i recorregut més de[intext3El jove, que no tenia carnet,. Va ser detingut dijous i aquest divendres ha estat deixat en llibertat pel jutjat de guàrdia número 3 de Ferrol. Ara està pendent de judici acusat de. El mateix jove, en declaracions al diari La Voz de Galicia, afirma teniri haver demanat més d'una vegada ingressar en un centre.

