PSOE i Podem plantegen penes de fins a sis anys de presó per contractar falsos autònoms

Els grups del PSOE i de Podem al Congrés dels Diputats han registrat conjuntament esmenes a la reforma del codi penal per incloure-hiper als. Aquestes esmenes se sumen a les que les mateixes formacions han registrat també per a la creació del nou delicte d'enriquiment il·lícit per a càrrecs públics que no puguin justificar un increment de més de 250.000 euros als seus comptes . Les esmenes s'introduiran al codi penal aprofitant la reforma del delicte deen tràmit i que es votarà dijous de la setmana que ve.L'acord per castigar l'incompliment de la legislació laboral s'aplicarà especialment als responsables de les empreses que "imposin" als treballadors amb fórmules que no estan estipulades als seus contractes laborals. Es tracta d'evitar els casos d'empresaris que incompleixen reiteradament la llei malgrat les sancions que se'ls imposen i d'acotar les accions d'empreses que utilitzeni que incompleixen la llei rider.En concret, el text estableix que, a banda de les penes de presó, els incompliments es castigaran ambper tots aquells que: "mitjançant enganys o abús de la situació de necessitat, imposin als treballadors al seu servei condicions laborals o de Seguretat Social que perjudiquin, suprimeixin o restringeixin els drets que tinguin reconeguts per disposicions legals, convenis col·lectius o contracte individual". Segons el text que ha transcendit, "les mateixes penes s'imposaran als qui imposin condicions il·legals als seus treballadors mitjançant la seva contractació sota fórmules alienes al contracte de treball o les mantinguin en contra de requeriment o sanció administrativa".

