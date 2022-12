Messi, desfermat: dispara contra Mateu Lahoz i insulta un jugador de Països Baixos

QATAR 2022🇶🇦Cámara ubicada en la parte superior del Estadio Lusail, muestra a los jugadores neerlandeses presionar a Lautaro en el último penal de #Argentina, el recorrido de Messi para abrazar a Dibu y la bronca del final. #ElDiarioDeHonduras #FIFAWorldCup #QATAR2022 pic.twitter.com/MoZhVS5W1w — El Diario de Honduras (@DeHondurasHN) December 10, 2022

"QUE MIRAS BOBO":

Por una consulta de Lionel Messi pic.twitter.com/LHBGMtfgoP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 9, 2022

Messi aquí peleó por él, por Di María, por Riquelme y por toda la Argentina. Este extraterrestre se la merece. Que lindo sería un Argentina Portugal al final. pic.twitter.com/6EHkJiVSH4 — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) December 9, 2022

Si alguna cosa ha estat el partit d'aquest divendres a la nit de, que finalment s'ha saldat amb victòria llatinoamericana als penals, és. En nombroses ocasions l'àrbitre -molt conegut entre el públic estatal-, el senyor, ha hagut d'intervenir per evitar que el conflicte entre els jugadors d'ambdues seleccions arribés a les mans. Les seves intervencions, però -com també acostuma a ser habitual-, no han estat exemptes de. Alguns aficionats i aficionades han criticat que Lahoz no repartís més targetes. Altres, en canvi, han carregat contra el col·legiat per xiular "qualsevol cosa", com per exemple"Crec que. No ha estat a l'altura", ha sentenciat l'astre argentí en la típica roda de premsa a peu de gespa. Messi ha considerat que el matx ha tingut "molta bronca", però que "no ha estat tant perquè acabi així". I és que després del penal de, que ha donat la victòria al conjunt de, els futbolistes d'ambdós equips s'han tornat a enredar a retrets i provocacions. Messi ha començat la seva valoració del partit assegurant que no parlaria de Lahoz, però la seva indignació amb l'àrbitre ha estat tal que no s'ha pogut reprimir i ha acabat concloent que "no pots dir el que penses; no pots ser sincer perquè després et sanciona, però crec que la gent ha vist el que ha estat". El davanter del PSG també ha revelat quei s'ha traslladat, també, a la zona mixta. Un periodista li feia a Messi unes preguntes sobre el partit quan una resposta de l'ex del Barça ha sorprès tothom., ha estat la contundent reacció de Leo. No es dirigia pas al periodista sinó a, el número 19 dels Països Baixos i autor dels dos gols del seu combinat al matx. El gest de l'argentí en el clip de vídeo que s'ha difós a les xarxes és de summament seriós, enfadat fins i tot. El periodista que l'acompanya li ha hagut de dir:Segons sembla, Weghorst s'hauria quedat mirant Messi mentre responia les preguntes dels mitjans de comunicació en una actitud que l'astre hauria considerat desafiant. Segons el davanter del PSG, "des que ha entrat al partit, el 19 ha començat a provocar-nos, a dir-nos coses... I em sembla que. Jo respecto a tothom, però m'agrada que em respectin també", ha detallat Messi.No obstant això, després d'aquests instants de tensió, el davanter de l'Argentina també ha tingut paraules per al tècnic de la selecció neerlandesa,, amb qui en alguns moments del xoc també ha topat i que després del partit ha recordat amb una dura crítica., ha conclòs, sense matisos, Messi.

