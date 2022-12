Nick Carter, dels Backstreet Boys, acusat de violar una fan autista i menor d'edat

L'integrant dels, ha estat acusat d'haver violat una seguidora autista i menor d'edat fa 12 anys. La dona, que aleshores en tenia 17 i ara 39, ha presentat una denúncia per agressió sexual contra el cantant, a qui ha acusat de violar-la iLa denúncia, que es va presentar el 8 de desembre al comtat de Clark, a Nevada, afirma que l'agressió contrava tenir lloc el, després d'un concert dels Backstreet Boys a Tacoma, a Washington. La víctima, que assevera seri patir, al·lega que Carter, aleshores de 21 anys, la va convidar a pujar a l'autobús del grup després de conèixer-la entre un grup de fans que demanaven autògrafs. Ruth assenyala que Carter li va lliurar una beguda amb un "sabor estrany", que ell va anomenar "", i la va portar al bany, on es va despullar i li va dir. Ella al·lega que ell li va donar instruccions, ja que era verge en aquell moment i estava molt alterada.Segons la denúncia, a continuació, Carteri la va penetrar mentre ella "". El cantant va respondre que seria "el seu". Ruth va amenaçar aleshores de contar el que havia passat, però l'artista va contestar copejant-la als braços i insultant-la., que són el resultat directe que Nick Carter em violés", ha declarat la denunciant. Tot i que és autista i viu amb paràlisi cerebral, considera que res l'ha afectat més que allò. L'advocat de Ruth va revelar en roda de premsa queasseguren haver viscut atacs similars per part de Carter, i fins i tot dues també acusen l'artista d'haver-les infectat amb el virus del papil·loma humà. Cal destacar que el 2017 la també cantantva acusar Carter d'haver-la agredit sexualment el 2002, al·legacions que el músic va negar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor