La BBC passarà a emetre només per internet abans de 10 anys

El mitjà públic britànicprepara un moviment revolucionari pel que fa als mitjans de comunicació: vol apagar la televisió i la ràdio per passar a emetre exclusivament per internet abans de 10 anys. Així ho ha anunciat el seu director general,, en la seva intervenció davant la. "", ha dit.El nou model impulsarà una, en detriment de les emissions lineals en directe. "", ha assegurat Davie. La BBC passarà, aleshores, a ser una única oferta presentada en una, que combinarà programes de televisió, notícies locals i contingut educatiu. Aquest canvi de rumb implicarà, però, el tancament de la majoria d'estacions durant la dècada del 2030.", ha admès el director general. Això significa la desaparició de cadenes com lao la, tot i que no dels seus continguts. L'anunci arriba en un moment de declivi del partit conservador anglès i amb la previsió que la hipotètica arribada del partit laboralista al 9 de Downing Street vingui amb un pressupost més generós sota el braç.En la mateixa direcció es va expressar fa uns mesos la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (),, que va defensar refundar-la per convertir-la en la "corporació catalana de continguts" . Quelcom coherent amb els projectes presentats pels nous directors de TV3 i Catalunya Radio, Sigfrid Gras i Jordi Borda , que posen el focus en els continguts multiplataforma i transmèdia, i aposten per la creació d'una plataforma de distribució de continguts en llengua catalana () dels mitjans públics.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor