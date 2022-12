Això és el que més s'ha buscat a Google aquest 2022

L'any està a punt d'acabar i, com és habitual,presenta les que han estat les paraules o ítems més buscats del 2022. El, la guerra ao la mort d'protagonitzen algunes de les cerques al navegador més utilitzat del món. Els rànquings, que Google separa per temàtiques, es poden consultar a Google Trends i, malgrat que no es pot veure, deixen algunes d'aquestes classificacions a l'- Del: Wordle, Ucraïna, Eurobasket, Rafael Nadal, Rússia, Carlos Alcaraz, Tamara Falcó, canvi climàtic, Will Smith, verola del mico.- D': Ucraïna, canvi climàtic, verola del mico, preu de la llum avui, vaga de transport, eleccions Andalusia, símptomes òmicron, eleccions Castella i Lleó, Benidorm Fest, reina d'Anglaterra.- De: Tamara Falcó, Will Smith, Elisabet II, Chanel, Shakira, Olivia Newton John, Rigoberta Bandini, Anne Heche, Vladímir Putin i Oskar Sala.- De "": comença el Mundial, treuen les mascaretes, juga Alcaraz, surt el FIFA 23, juga Nadal, surt iOS 16, acaba l'onada de calor, és més barata la llum avui, juga Espanya de bàsquet, fer un test d'antígens.

