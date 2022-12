Més habitatges amb serveis per a persones de més de 65 anys a Barcelona

AMB EL SUPORT DE

El proper gener es farà l’adjudicació més important d’habitatges dotacionals amb serveis per a persones de més de 65 anys , amb un total de. Aquesta adjudicació s’emmarca en el Programa +65 Anys del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, pensat per facilitar un habitatge a un preu assequible que inclou allotjament i serveis complementaris que els ajuden a viure el dia a dia de manera independent.Els, amb un dormitori, un menjador- sala d’estar-cuina i un bany adaptat. També incloueni solàriums, a més dede consergeria i neteja dels espais comunitaris i dels habitatges.S’ubiquen a les promocions de(al barri de la Trinitat Vella, amb 85 habitatges),(amb 152 habitatges) i(a Provençals del Poblenou, amb 60 habitatges).Com a novetats en l’adjudicació s’ha incrementat la puntuació a les persones dei també es dona prioritat a aquelles persones que participen en la convocatòria i que perden el seu habitatge habitual o sónLes noves promocions se sumaran alsja existents, distribuïts en 24 promocions ubicades en tots els districtes i a diferents barris de la ciutat. Els pròxims mesos, la xifra de pisos amb serveis per a gent gran a Barcelona

