Com cuidar un arbre de Nadal natural perquè sobrevisqui fins a l'any que ve

Escollir l'exemplar

La importància d'on el posem

Trasplantar-lo a l'exterior acabades les festes

Tot i que avui dia els arbres artificials són els majoritaris, encara hi ha gent que es decanta per l'opció clàssica i tria unper decorar la casa durant Nadal. No és fàcilPerò tampoc és impossible. Així, totes aquelles persones que vulguin aprofitar l'arbre durant les pròximes festes, ha de tenir en compte unsbàsics que, a continuació, et compartim.El que més pot condicionar si sobreviu o mort passada aquesta època de l'any és la tria del mateix arbre. D'aquesta manera, si la intenció és plantar-lo al jardí, el més important éso bé una que estigui adaptada al màxim possible al clima mediterrani. Per exemple, en el cas del litoral o prelitoral, el recomanable és triar espècies com l'olivera, l'arboç, el marfull, el xiprer o les araucàries. Els, potser més típics de Nadal en l'imaginari col·lectiu, tenen menys números de sobreviure a la costa, sobretot perquè estan acostumats a ambients freds i plujosos. De fet, l'única espècie d'avet autòctona de Catalunya és l'avet blanc (“Abies alba”), present al Pirineu i el Montseny. Això no vol dir, però, que a Barcelona no se'n vegin.Un cop triada l'espècie, cal escollir l'exemplar. En aquest sentit, és important triar arbres que conservin. No és fàcil trobar-ne perquè, per exemple, els avets acostumen a vendre's amb poques o nul·les arrels. A més a més, s'ha de tenir en compte que elsacostumen a tenir una vida més llarga que els grans. I lestambé són un element en el qual fixar-se. Hem de triar aquell exemplar que les tingui més verdes i espesses, i que no es desprenguin només tocar-les.Segons les expertes i els experts, la millor opció és tenir l'arbre a, sigui al balcó o al jardí perquè la calefacció i la humitat dels interiors dels pisos acostumen a ser letals per als arbres, sobretot en el cas dels avets. No obstant això,. De la mateixa manera, durant les festes és bàsic regar-lo cada dia i assegurar-se que drena bé. En aquesta línia, s'ha de mirar d'evitar que hi hagi fuites d'aigua per evaporació, que podem evitar tapant la terra amb fulles o molsa. De la mateixa manera, és essencial per conservar bé l'arbre humitejar les fulles cada dia, sobretot si el tenim a l'interior.Si finalment tenim l'arbre a l'interior, és cabdal trasplantar-lo a l'exterior quan hagi passat Nadal. Ho hem de fer en un test gran o bé directament a terra. Per conservar-lo, és crucial-sobretot de cara a l'estiu, ja que el primer període estival acostuma a ser crític, i afegir-hi adob en cas que sigui necessari. Si finalment l'arbre mor, és important portar-lo al punt verd perquè el converteixin en adob o bé l'utilitzin per a fer treballs de jardinera.

