Mor un home en caure per un celobert de l'Eixample de Barcelona

Un home ha mort la nit d'aquest dijous després de caure per un celobert del districte de l'de, segons han explicat aquest divendres fonts municipals a Europa Press. Les mateixes fonts han detallat que investiguen les causes de la mort, tot i que sembla "", i asseguren que no hi ha indicis deEls fets es van produir dijous a la matinada, quan l'home va caure i després s'hi van desplaçar diverses dotacions del(SEM), elsi lade Barcelona. El protocol policial per aquestes ocasions impedeix que el cos faciliti més informació al respecte, abans que el jutge passi a encarregar-se del cas.

