Qatar, sospitós de voler influir les decisions de l'Eurocambra

han estataquest divendres aen el marc d'una investigació per sospites dea persones lligades a. Segons ha informat la fiscalia belga, un dels detinguts és unEn el marc de l'operació policial, les autoritats judicials belgues també han feten diferents districtes de Brussel·les, en els quals han requisat uns, així comper tal d'analitzar-ne el contingut. Segons ha anunciat la fiscalia belga, l'operació estava particularment dirigida a, una figura clau en les tasques legislatives dels eurodiputats.L'operació policial respon a una investigació que la justícia belga va obrir fa ja uns mesos per un suposat "" enamb la". Com s'estaria produint aquesta influència? Mitjançant "sumes importants de diners" o oferint "obsequis significatius a tercers que tinguin una posició política i/o estratèfica al Parlament Europeu", segons detallen els investigadors anticorrupció belgues.El Ministeri fiscal no ha confirmat qui són els detinguts, però els rotatius Le Soir i Knack apunten al, Luca Visenti, i uni un assistent parlamentari, a més d'un exeurodiputat italià del grup dels socialdemòcrates.La Fiscalia belga tampoc ha confirmat quin país del Golf està darrere dels suposats suborns, però ambdós mitjans apunten a. De fet, l'objectiu de l'emirat seria defensar "la seva" tan criticada Copa del Món del Futbol, actualment en joc, i el suposat progrés del país sobre els drets humans o les condicions laborals dels migrants, aspectes situats en el punt de mira mundial els últims mesos.

