Col·lectius d'habitatge constaten una nova via judicial per desnonar més de pressa

Històricament, els desnonaments han funcionat d'una manera irregular, però amb una premissa que s'havia convertit en norma no escrita arreu: si s'aconseguia aturar l'execució judicial a l'últim moment a través de la mobilització popular, el procediment se suspenia a l'espera d'un nou pronunciament del jutge i. Això, donava un respir a les famílies sense recursos econòmics i als moviments socials, mentre desesperava els propietaris i el sector immobiliari. Des de fa uns mesos, però, això ha anat canviant, segons que exposen nombrosos col·lectius pel dret a l'habitatge aAra, quan es frena un llançament, els afectats es troben un respir especialment breu., diuen cada vegada amb més freqüència les comitives judicials -els funcionaris que es presenten en els desallotjaments en representació dels jutjats- des del carrer. Abans de l'estiu ja s'havia detectat un canvi, però a partir d'aquest setembre, amb el nou curs judicial, s'ha consolidat. "Allò que l'expedient torna a jutjats i amb el pas del temps arribava una nova notificació a les famílies fixant una nova data. Ara tot es resol en el mateix moment al carrer", resumeix Elena Martín, del Sindicat d'Habitatge del Raval.No sempre és una setmana., i en alguns casos -sobretot, fora de Barcelona- la promesa judicial pot superar el mes. Ara bé, la nova metodologia judicial l'assenyalen col·lectius tant de la capital catalana -a zones com el Raval, Poble-sec, Nou Barris o la Verneda- com de la resta de Catalunya, a punts com Granollers o el Baix Llobregat. Sigui com sigui, en tots els casos es remarca que cada vegada s'agenden els procediments de recuperació de la propietat, sense importar el tipus de tenidor o la situació de l'ocupant, amb més rapidesa.. Ara, això s'ha intensificat, adverteixen les entitats.Un dels primers col·lectius a assenyalar-ho va ser el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, a Barcelona. En el cas que els va indignar es van trobar que es volia desnonar una família donant-los, entre el moment que van aturar el llançament a porta i l'avís de tornar amb un ampli dispositiu policial. El dilluns 17 d'octubre s'aconseguia frenar la voluntat de la propietat, el fons voltor Building Center, i el divendres d'aquella mateixa setmana hi tornaven. "Era el tercer cas seguit que ens trobàvem al barri amb el mateix mètode.", concreta l'Àlex, membre del sindicat de la Verneda."Nosaltres també ho hem detectat. Els últims desnonaments han estat així ", expliquen des del Sindicat de Barri del Poble-sec. "Cada vegada ens venen més amb això. Ens diuen que tenim una setmana.", rebla Fili Bravo, de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana. "Tots els desnonaments que arriben a porta ens diuen més o menys el mateix", afegeixen des de la PAH Granollers. "Abans aconseguíem uns tres mesos i ara ens diuen dues setmanes que, a tot estirar, es converteixen en un mes", apunta José Cabezas, de la PAH Del Baix Llobregat Nord.Aquesta tendència, que fa mesos que els col·lectius indiquen que va in crescendo, impacta en els moviments socials perquè han de sortir al carrer de manera més freqüent, però sobretot, en les famílies. Tenen menys temps per refer-se d'un procés que deixa seqüeles i accelera el moment en què es trobaran al carrer. En aquest sentit, un informe recent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona recollia que les persones en risc de ser desnonades presenteni que pateixen més estrès psicològic, ansietat o depressió. Una situació que també afecta especialment els menors d'edat.Moltes de les famílies afectades per aquests desnonaments tenen informe de vulnerabilitat social i, en alguns casos, fins i tot tenen l'expedient aprovat per entrar a un pis social. Tanmateix, les llistes d'espera s'eternitzen per a aquests recursos, fet que fa que a Catalunya acumula unesLa família de l'Emily i la Flora n'és un exemple. Fins fa poc vivien al Raval barceloní, al pis d'un gran tenidor. El propietari es va negar a acceptar les propostes de compensació de l'Ajuntament i la Generalitat i va mantenir la voluntat de desnonar. "Però què faig amb nou dies? Nerviosa, vaig decidir marxar", relata la Flora. Té la sol·licitud d'un habitatge social aprovat, però ara ha de viure a una pensió, amb la seva filla i els nets. Els quatre a la mateixa habitació, sense cuina i amb una nevera compartida amb cinc famílies.Les realitats que es troben els col·lectius socials i els jutjats amb les famílies afectades són molt diferents. Cada cas té les seves particularitats i cada territori també.i sovint es depèn de la disponibilitat d'agents d'ordre públic. Com tampoc són els mateixos els desnonaments que s'intenten executar ara, amb una moratòria estatal que atura una part dels processos, que els que hi havia fa tres anys. Sigui com sigui, tots els col·lectius contactats assenyalen una tendència a l'enduriment de la postura de les comitives judicials.Fonts delconsultades per aquest diari han evitat confirmar o desmentir aquest canvi tot i les evidències i tampoc n'han volgut explicar el perquè, però hi ha diversos elements que segurament hi han jugat un paper clau. D'una banda,els últims anys ha obligat, alhora, a una millora dels recursos judicials. Això, tot i haver-hi actualment una moratòria estatal -fins al 31 de desembre- que cobreix algunes situacions de vulnerabilitat econòmica, continua afectant famílies en situació de pobresa i amb nens.Aquesta realitat, unida al fet que els avenços legals a Catalunya en matèria d'habitatge han ajudat a frenar alguns desnonaments, ha comportat que es frenin més execucions judicials en un pas previ: als jutjats. Amb recursos o amb negociació. D'altra banda, però, també ha comportat a la pràctica quequan l'ordre arriba a peu de carrer. "Abans hi havia marge per exposar a la comitiva els motius per suspendre un desnonament a última hora,", exposa l'Àlex, del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs.Té un punt, esmenta el portaveu sindical, en relació amb aquesta tendència. De vegades, es duu a terme a través d'un pacte d'entrega de claus. Són els casos en què s'avisa a la família que tenen uns pocs dies per marxar i cedir l'immoble al propietari de l'habitatge, abans que es torni amb un ampli dispositiu policial. "Molts accepten perquè se senten pressionats", remarca l'Àlex. En altres casos, si no s'accepta aquesta via, s'avisa que igualment els plans són els mateixos: tornar amb més recursos per garantir l'execució del desnonament., que arribarà aviat. Una norma allunyada da la via ordinària prèvia, que implicava una nova notificació del jutjat que porta el cas."Al final el que et transmeten és que si hi ha ordre públic, el faran. I si no, ja el faran en una setmana. I tu ja et cansaràs.", clou el representant del Sindicat d'Habitatge de la Verneda.

