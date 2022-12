Cuevillas demana perdó pel seu mal comportament en un conegut restaurant de Girona

1. Demano disculpes per haver provocat una polèmica que vaig encetar jo mateix amb una piulada que no hauria d’haver publicat.



Un agradable àpat al restaurant #Mimolet de Girona, de cap manera havia de convertir-se en una baralla pública amb un dels seus empleats. pic.twitter.com/PLuZnvYZnC — Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (JACS) (@JACS_JaumeACS) December 9, 2022

que en les últimes hores han mantingut a través de Twitter el diputat de Junts,i el cap de sala del conegut restaurant gironí El Mimolet,. Tot comença amb un tuit de Cuevillas publicat tot just després d'un àpat a l'establiment amb un grup d'amics aquest dimecres en què qualifica el preu del menjar dei descriu el servei com a. La publicació, que ja ha estat esborrada, va ser contestada de seguida per Ureña, que va carregar contra el membre de Junts acusant-lo dea una treballadora i de voler marxar de l'establimentque, presumptament, es va beure sol.Transcorregudes unes hores de la picabaralla digital,"Demano disculpes per haver provocat una polèmica que vaig encetar jo mateix amb una piulada que no hauria d’haver publicat", explica el diputat en un breu fil al seu compte de Twitter. I continua: "Un agradable àpat al restaurant Mimolet de Girona, de cap manera havia de convertir-se en una baralla pública amb un dels seus empleats".En la seva disculpa, però, també hi ha inclòs un retret: ", però assumeixo que vaig ser jo qui havia d’haver estat més prudent i responsable". I assegura: "Tornaré al Mimolet i gaudiré dels seus serveis com he fet sempre, amb estima i generositat". En aquesta ocasió, el cap de sala tampoc ha trigat gaire a respondre i ellque, ha afirmat, "va ser en calent" i que "accepta que ho hauria d'haver gestionat millor".Ureña va criticar durament el diputat de Junts, amb paraules com aquestes: "Entenc que després de beure't una ampolla de vi tu sol i de voler marxar sense pagar-la, t'han entrat ganes de deixar-nos per terra i has escrit aquest tuit. Jo no diré res respecte a la teva persona,No tornis. Mai", afirmava. El cap de sala també va arribar a assegurar que el local no havia tingut un mal dia sinó un mal client., sentenciava.Finalment, però, final feliç, perquè a banda de demanar perdó, Ureña també ha agraït les disculpes del polític i ha afirmat que l'espera

