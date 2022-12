El Ministeri de Defensa amenaça d'expulsar els militars de la prostituta del Bruc

La ministra de Defensa,, ha apuntat aquest divendres que elsde laentrede la caserna delde Barcelona han de ser. De fet, Robles ha qualificat d'"" la rifa organitzada per un grup de militars per recaptar fons per a la festa del dia de la Immaculada.", ha remarcat després de recordar que l'Exèrcit de Terra ja ha obert una investigació per aclarir els successos i identificar-ne els responsables. A més, s'ha posat el cas a disposició de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.La ministra ha recordat que la convocatòria del sorteig es va difondre mitjançant un xat privat de WhatsApp "absolutament al marge" de l'Exèrcit, però ha insistit que els responsables "han d'estar fora" de la institució si es comprova que també van fer ús d'instal·lacions militars. "És", ha subratllat Robles reivindicant que aquesta actitud no "correspon" als "valors" de l'Exèrcit. En aquest sentit, la ministra espera que la Fiscalia prengui les mesures oportunes.A més, la titular de Defensa haamb, així com en "qualsevol broma d'aquesta matèria". En aquest sentit, i després que Colau demanés un "canvi profund" a nivell educatiu dels militars, Robles ha invitat l'alcaldessa de Barcelona a conèixer millor com funciona la institució i tota la seva normativa per combatre l'assetjament sexual, a més de la "formació, preparació i eficàcia" dels seus membres: "Crec que la senyora Colau ho desconeix i l'invito a conèixer molt més l'Exèrcit espanyol".

