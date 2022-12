Eis que surge um gato 🐈 na entrevista coletiva de Vinicius Jr. no Catar! #genacopa pic.twitter.com/xKVyj4SPy7 — ge (@geglobo) December 7, 2022

Elés un dels més anòmals de la història. En dates mai vistes, en un país molt qüestionat pel poc respecte alsi de les dones, amb estrelles blanquejant el règim qatarià , amb sorpreses majúscules en l'àmbit esportiu com l' eliminació d'Espanya contra el... i ara ha deixat una nova anècdota mai vista en una sala de premsa.I és que durant la roda de premsa del, que tenia com a protagonista a, ha aparegut un gat al costat del jugador del. Els fets, més enllà de l'anècdota, també ha tingutper com el cap de comunicació de la selecció brasilera ha fet fora l'animal, estirant-li la pell amb les dues mans per agafar-lo i acabar tirant-lo a terra. El gat, però, tal com ha transcendit, no ha patit cap lesió.El jugador del Reial Madrid, que es trobava responent una pregunta, s'ha posat a riure en adonar-se de la presència de l'animal. Vinicius i la selecció del Brasil, en què també hi ha el blaugrana, es juguen aquest divendres a la tarda el passi a lesdel Mundial contra

