PSOE i Unides Podem reformulen el delicte de desordres públics per protegir les «accions de protesta»

El portaveu d'Unides Podem, Jaume Asens.

El PSOE i Unides Podem han assolit unque acompanya la derogació del delicte de sedició, per impedir així que serveixi "d'excusa" per "". Ho ha anunciat en roda de premsa el portaveu d'Unides Podem al Congrés,, el mateix dia en què s'acaba el termini per presentar esmenes a la reforma del codi penal. Asens ha assegurat que l'acord suposa "un retoc per garantir que aquest article no es pot utilitzar per perseguir accions de protesta", malgrat que l'acord manté que aquest delicte s'aplicarà quan s'utilitzi "violència o intimidació".Precisament és aquest delicte -que- el que més polèmica ha aixecat des que el president del govern espanyol,, va anunciar. Aquest, estableix penes de presó per als casos de desordres públics agreujats i introdueix com a requisit el fet que hi hagi "violència i intimidació". El fet que els jutges el puguin aplicar quan considerin que hi ha hagut "intimidació" ha aixecat les alarmes entre els grups i entre els representants de moviments socials pel temor que deixi màniga àmplia a la justícia per castigar, per exemple, protestes de la PAH. La setmana passada, diversoscontra aquest acord, i també ho va ferLa reformulació de l'acord, segons Asens, introdueix requisits perquè s'hagi. "Nosaltres voldríem derogar directament l'article, però creiem que és una millora substancial per reforçar la idea d'evitar que el delicte sigui una excusa per perseguir accions de protesta", ha afegit el portaveu d'Unides Podem.També ERC ha presentat aquest divendres esmenes a aquest delicte. La primera proposta implica eliminar el concepte d'intimidació, però Asens ja ha defensat que es manté. En una segona proposta, si no s'elimina la intimidació, ERC planteja. Això també havia estat molt criticat pels moviments socials, perquè implica que, en cas de ser condemnat per desordres públics, l'entrada a presó és segura, perquè la pena mínima serien tres anys. Si la pena és de dos anys o menys, el jutge pot acordar la suspensió de la pena de presó.Més enllà de les propostes pels desordres públics, ERC també n'ha presentat per la reforma de la malversació, apostant per una rebaixa de les penes si no hi ha enriquiment personal o de tercers. Asens, com ha defensat el portaveu del PSOE Patxi López , ha assegurat que la seva formació "", però ha advertit que aquesta reforma "". La posició del portaveu d'Unides Podem és que ha de diferenciar "els supòsits d'enriquiment il·lícit dels supòsits on no n'hi ha". "Estem oberts a estudiar les esmenes d'ERC", ha insistit Asens, que no ha tancat la porta a donar-hi suport "si és el cas".

