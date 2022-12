Céline Dion cancel·la la seva gira europea per una malaltia estranya i incurable

Xoc en el món de la cultura. La mítica cantant canadencaha anunciat entre llàgrimes en un vídeo difós als seus perfils de les xarxes socials que té la, una malaltia neurodegenerativa i incurable. Per les seqüeles que li provoca la patologia -entre les quals destaca la rigidesa i els espasmes musculars, que poden ser molt dolorosos- s'ha vist obligada a cancel·lar la seva gira per Europa i prendre's un"He estat suportant problemes de salut durant molt de temps i ha estat molt difícil per a mi enfrontar els desafiaments que m'han suposat i parlar sobre tot el que he estat passant...", ha explicat l'artista de 54 anys.Les últimes fases de la síndrome de la persona rígida poden deixar les persones afectades totalment paralitzades o sense parla. En el cas de Dion, ella mateixa ha explicat en el clip que. A vegades, ha relatat, "em dificulten caminar i tampoc em permeten fer servir les cordes vocals com ho feia abans". Potser un dels moments més emotius del vídeo ha estat, precisament, quan ha començat a parlar sobre la seva carrera professional., s'ha lamentat. La cantant nord-americana també ha agraït el suport del "gran equip mèdic" que l'acompanya, a banda dels seus fills, que li donen "esperança i suport".A principis de 2022, Céline Dion era de gira del seu àlbumquan va decidir cancel·lar-la. Tenia previst fer 16 actuacions per tot Estats Units abans de viatjar a Europa aquest mateix mes de febrer. Però elja l'havien obligat a posposar concerts, que posteriorment també va haver de suspendre de manera definitiva.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor