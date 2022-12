El PSOE garanteix que la corrupció no serà «despenalitzada» en la reforma de la malversació

Renovació del Poder Judicial

El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats,, ha advertit aquest divendres que els socialistes no donaran suport a cap esmena en la reforma del codi penal que impliqui la. Així ho ha assegurat en roda de premsa el mateix dia en quèAquest mateix divendres, ERC ha presentat esmenes per modificar el delicte de malversació , i la seva proposta implica rebaixar les penes si no hi ha enriquiment personal o de tercers. El PSOE no ha tancat la porta a les esmenes dels republicans, però han volgut enviar d'aquesta manera undel seu partit que estan en contra de la reforma de la malversació si afecta els delictes de corrupció."Analitzarem amb deteniment totes les esmenes", ha declarat López després que els republicans hagin registrat la seva proposta. Així, no ha volgut entrar en el fons de la proposta que plantegen els de Gabriel Rufián, però sí que ha advertit que hi ha: no donar suport a cap proposta que beneficiï als processats o condemnats per corrupció, i que tot ús irregular sigui sancionat pel codi penal. "El PSOE no donarà suport a cap retrocés, i qualsevol ús indegut de fons públics ha d'estar penalitzat. Mai donarem suport a la despenalització de l'ús indegut", ha insistit.López ha explicat també que conjuntament amb Unides Podem han registrat una esmena per tipificar el "" que ha de servir per penalitzar els càrrecs públics que fins a cinc anys després d'abandonar el seu càrrec incrementin el seu patrimoni en més de 250.000 euros i no ho puguin justificar. El PSOE planteja, inhabilitació d'entre 2 i 7 anys, i multes de fins a tres vegades el que s'hagi enriquit il·lícitament. "D'aquesta manera Espanya estarà entre els països més avançats en aquesta matèria", ha declarat López, que ha assegurat que el seu partit no vol veure "mai més" cap responsable públic que es beneficia amb un enriquiment il·lícit i injustificable "sense que hagi de donar cap explicació ni conseqüència". "", ha insistit.Aquesta no és l'única proposta del PSOE i Unides Podem per introduir canvis reforma del codi penal presentada per ells mateixos. Els dos partits del govern espanyol han registrat una proposta per canviar el sistema de funcionament delperquè pugui eligir elsi no per tres cinquens. Amb aquest moviment, volen esquivar el bloqueig "d'un PP antisistema que no té cap sentit d'estat" ni "cultura democràtica".Si entra en vigor la reforma, el president del Consell General del Poder Judicial, en un termini de, ha d'obrir un termini perquè es presentin candidats i candidates. Després, tindrà tres dies més per convocar el ple de votació. Els, i si hi ha un empat, serà el president qui dirimeixi la votació. "Si s'incompleixen els terminis, s'hauran d'assumir responsabilitats fins i tot de caràcter penal", ha detallat López.

