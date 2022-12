ERC proposa rebaixar les penes per malversació si no hi ha enriquiment personal o de tercers

Menys pena mínima per desordres greus

ha presentat aquest divendres una esmena per modificar elen el marc de la reforma del codi penal que també derogarà el delicte de sedició i modificarà el de desordres públics. La proposta dels republicans, presentada a primera hora del matí, planteja una rebaixa de penes en aquells casos en què no hi hagi enriquiment personal o de tercers. D'aquesta manera s'intenta revertir la reforma de 2015 impulsada pel PP per castigar la consulta del 9 de novembre de 2014 i que afecta de ple els condemnats per l'1-O.En un comunicat, ERC ha dit que l'objectiu és "" de la política i "limitar les potencials arbitrarietats de l'Estat" per perseguir l'independentisme. L'esmena és pròpia dels republicans,i fonts socialistes detallen que les negociacions començaran a partir d'aquest punt. Els partits que formen el govern espanyol no han presentat reformes per aquest delicte, tot i que no descarten acordar modificacions en els propers dies. Avui era l'últim dia per presentar esmenes a la reforma del codi penal.La proposta preveu que en casos de malversació sense lucre personal (un responsable polític o funcionari que s'embutxaqui diners) o de tercers (per exemple, conductes per enriquir un partit polític) estiguin castigades amb penes inferiors a les actuals. Concretament,i suspensió de feina o càrrec públic per un temps d'un a quatre anys. Les penes en cas d'enriquiment propi o de tercers continuaran sent altes, fins als dotze anys de presó en cas que els diners malversats superin els 250.000 euros.ERC ha volgut remarcar que. "La tolerància zero amb la corrupció és innegociable", ressalta el partit. Aquest és, de fet, un dels riscos que pot haver-hi si s'obre el meló de la malversació: que polítics condemnats per corrupció en surtin beneficiats. Els republicans volen evitar-ho i per això limiten la reforma al cas de malversació sense lucre personal o de tercers, un supòsit que no queda despenalitzat del tot. El PSOE ha avisat que no acceptarà cap reforma que beneficiï la corrupció o que suposi despenalitzar l'ús indegut de recursos públics.En les esmenes presentades també n'hi ha sobre el delicte de, molt criticat en les darreres setmanes per part de Junts, CUP, Òmnium, l'ANC i els moviments socials, que alerten que ataca el dret de protesta. Els republicans aspiren, amb les esmenes a aquest delicte, a què la nova legislació sigui "més garantista, democràtica i dificultar que pugui criminalitzar-se el dret de reunió i de manifestació".La propostadel delicte de desordres públics, i ho limita a dur a terme actes de "violència". Aquest precepte és especialment controvertit, perquè permet interpretacions àmplies per part dels jutges que, diuen els crítics amb la reforma, poden posar en risc el dret de manifestació. També s'afegeix al tipus que hi haurà delicte en cas d'invasió d'instal·lacions o edificis "ocasionant un perill per a la vida i la integritat física de les persones".L'esmena també proposa, és a dir, de tres anys a l'any de presó. Això també havia estat molt criticat pels moviments socials, perquè implica que, en cas de ser condemnat per desordres públics, l'entrada a presó és segura, perquè la pena mínima serien tres anys. Si la pena és de dos anys o menys, el jutge pot acordar la suspensió de la pena de presó. ERC justifica el canvi per tal que la proposta sigui "coherent" amb la gradació de penes previstes i per permetre als jutges adaptar la pena a la gravetat del delicte. La pena màxima es mantindria a cinc anys, un menys que en l'actual codi penal.Per últim, els republicans plantegen suprimir del codi penal l'actual delicte de desordres públics, un tipus que penalitzava directament la protesta pacífica. Tot això només tirarà endavant si té el suport del PSOE i Podem, perquè aquestes esmenes no han estat pactades amb els partits del govern.

Esmenes ERC malversació by naciodigital on Scribd

