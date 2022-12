Aquest és el codi dels pneumàtics que et pot fer suspendre la ITV

La lletra dels pneumàtics: clau per aprovar la ITV

La importància de consultar amb un professional

Aproximadament unque s'examinen a la Inspecció Tècnica de Vehicles () -revisió obligatòria per a tots els vehicles a partir d'una determinada antiguitat; els cotxes i motos, per exemple, l'han de passar a partir del quart any de la primera matriculació- són, segons dades de l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores de l'Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles AECA-ITV. Dins d'aquest grup, un 37% té problemes amb els pneumàtics.relacionats amb les gomes tenen a veure amb la profunditat de dibuix de la banda de rodament exigida per llei, que ha de ser d'1,6 mm com a mínim, encara que es recomana que sigui de 3 mm. Unaconsisteix a col·locar una moneda d'un euro en posició vertical sobre la banda de rodament i si la vora de la moneda queda coberta per la goma, voldrà dir que el pneumàtic encara es pot fer sevir.Però hi ha un altredels pneumàticsper alguns conductors i conductores i que pot fer que el seu vehicle no aprovi l'examen. És un. Aquest codi finalitza amb una lletra que, encara que no ho sembli, és molt important perquè indica la “categoria de velocitat”, segons consta en el Manual de Procediment de la ITV. En el cas dels turismes, estableix la velocitat màxima que la goma pot suportar. Per als vehicles comercials, la lletra marca la velocitat a la qual el pneumàtic pot portar la massa corresponent a l'índex de capacitat de càrrega.El símbol de categoria de velocitat està representat per una lletra, que, encara que hi ha certes especificacions. La categoria A se subdivideix en vuit categories (A1, A2… fins a l'A8) que parteixen d'una velocitat de 5 km/h fins a una velocitat màxima de 40 km/h, i també hi ha la categoriaper als pneumàtics adequats per suportar una velocitat superior a 240 km/h.En principi,, ja que cada marca posa aquells que serveixen per conduir amb seguretat a la velocitat màxima permesa, que a l'Estat és de 120 km/h en autopista i autovia. Elpot arribar quan s'hanper unes altres que no compleixen amb les especificacions requerides. Aquí és quan la falta de concordança entre el tipus de pneumàtic i la velocitat màxima del vehicle poden entrar en conflicte i ocasionar el rebuig a la ITV.Això hauria de servir d'avís als conductors que decideixen substituir els pneumàtics de sèrie. En fer-ho, el que aconsellen els i les expertes ésper tenir més seguretat. Si, de totes maneres, prefereixen realitzar ells i elles mateixes el canvi de gomes poden assegurar-se que col·loquen les gomes adequades al seu automòbil consultant laEn cas de no seguir cap d'aquests consells, s'ha de tenir en compte que el Manual de Procediment d'inspecció d'estacions ITV estableix com aque les “dimensions, característiques o configuració dels pneumàtics no coincideixi amb l'homologació del vehicle o amb els seus equivalents”. Per tant, si la categoria de velocitat de la goma no és l'adequada, el resultat de la ITV serà desfavorable. En aquests casos, per arreglar el problema i passar una segona inspecció gratuïta, l'Administració concedeix un termini de fins a 15 dies a comptar des de la data del primer examen.

