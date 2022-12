El govern espanyol canvia el sistema d'elecció del CGPJ i garanteix la renovació del Constitucional

El PSOE i Podem presentaran aquest divendres duesa la reforma del codi penal que es tramita al Congrés dels Diputats per(TC)i el Consell General del Poder Judicial (), segons ha avançat aquest dijous a última hora eldiario.es. La primera esmena reformarà la Llei orgànica 6/1985 del Poder Judicial perque ha de sumar la Cúpula Judicial en l'elecció dels dos magistrats al Constitucional que li corresponen, de manera que ara n'hi haurà prou amb tenir majoria simple.Segons el citat diari, la modificació inclou un nou redactat de l'article 599.1.1a de la llei del Poder Judicial perquè en un termini de cinc dies hàbils, "els vocals del Consell puguin proposar a la presidència candidats a magistrat del Tribunal Constitucional", amb un màxim d'un candidat per cada vocal. Així, d'acord amb l'esmena, tancat el termini de candidatures, la persona al capdavant de la presidència, "tindrà l'obligació de convocar un Ple extraordinari per procedir a l'elecció dels dos magistrats", que haurà de celebrar-se "en el termini màxim de tres dies hàbils des de la seva convocatòria".En el ple, les candidatures se sotmetran a votació dels vocals presents,i una votació única que no tindrà caràcter secret. D'aquesta manera, cada vocal podrà votar a un sol candidat, resultant triats els dos magistrats que hagin obtingut un major nombre de vots, i no tres cinquens dels emesos, com passava fins ara. El rotatiu també ha detallat que el govern espanyol creu que(BOE). A més a més, per assegurar la renovació, s'ha afegit una clàusula que indica que, en cas que els vocals o el president del CGPJ insisteixin en el bloqueig, s'incorrerà en"de tot ordre, inclosa la".La segona esmena modificarà la Llei orgànica 2/1979 del Constitucional de manera que si passats els nou anys i tres mesos de mandat dels magistrats proposats pel CGPJ i per l'executiu, "un d'aquests dos òrgans no hagués fet la seva proposta", es procedirà "a la renovació dels magistrats designats per l'òrgan que hagi complert amb el seu deure constitucional". Així, s'acaba amb el debat sobre si la renovació per terços, que en aquest cas és de dos triats pel govern estatal i dos pel màxim òrgan de govern dels jutges, ha de fer-se conjuntament, iTambé, s'afegeix un apartat a l'article 19 de la llei del Constitucional per la qual el Congrés, el Senat, la Cúpula Judicial i l'executiu siguin els que estiguin obligats a comprovar que els magistrats triats compleixen amb els requisits, alhora que s'estipula una nova causa de cessament, segons l'esmena, "per no complir amb els requisits previstos en l'article 159.2 de la Constitució".Amb aquestes esmenes, el govern liderat per Pedro Sánchez s'assegura el desbloqueig de les designacions del magistrat de l'Audiència Nacional i exministrei de la catedràtica de Constitucional i exdirectora general de Presidència Laura Díez com a nous magistrats del TC.

