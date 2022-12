Respirar pel nas i posar-se moltes capes de roba: els consells de Sanitat per combatre el fred

El Ministeri de Sanitat ha recordat a la població una sèrie de mesures dedavant les baixes temperatures que han de venir els propers dies. "Elafecta negativament la salut, encara que només en casos molt extrems es produeixen efectes com la hipotèrmia o la congelació", asseguren.Amb tot, informen que el més freqüent és, que pot donar lloc a una descompensació orgànica que agreuja malalties cròniques en població vulnerable. També es produeixen més accidents de trànsit i caigudes per, així com incendis i intoxicacions per monòxid de carboni a partir d'estufes de gas o brasers, ha explicat el Ministeri per un comunicat.Per combatre aquesta situació, en primer lloc, Sanitat estableix que a l'exterior és convenient, ja que “l'aire s'escalfa en passar per les fosses nasals i així disminueix el fred que arriba als pulmons”. Així mateix, també insten a extremar la precaució en cas de. "Un elevat percentatge de lesions relacionades amb el fred té a veure amb caigudes per relliscades sobre plaques de gel. Si és possible, és convenient fer servir calçat antilliscant", afegeixen.De la mateixa manera, recorden que ", ja que formen càmeres d'aire aïllant entre elles". I en cas d'utilitzar brasers o llar de foc a casa, és convenient ventilar sovint per evitar l'acumulació de CO2. ", durant 15 minuts cadascuna de les vegades, per assegurar la renovació de l'aire", aconsellen.El ministeri també demana no prendre medicaments sense recepta mèdica perquè alguns "precipiten els problemes derivats de l'exposició al fred". Pel que fa a, consumint diàriament fruita. ", sobretot aigua i begudes calentes", remarquen. En la mateixa línia, detallen que cal mantenir-se sempre ben informat de les previsions meteorològiques abans de sortir de casa.

