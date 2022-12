Prohibeixen la sortida del país a la dona que va simular un part per fer aterrar un avió al Prat

La jutgessa del jutjat d'Instrucció número 5 del Prat de Llobregat en funcions de guàrdia ha prohibit la sortida del país a laque la matinada de dimecres va simular que es posava de part per fer aterrar un avió a l'aeroport de Barcelona. Segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la detingudaLa magistrada l'ha deixat en llibertat amb càrrecs, li ha retirat el passaport i. La dona està acusada dels delictes de desordre públic i afavoriment de la immigració il·legal. 28 persones del volvan aprofitar l'aterratge d'emergència per fugir de l'avió. 12 ho van aconseguir.En el moment de desembarcar la dona, el grup va aprofitar per fugir. Els policies que hi havia a la pista d'aterratge, també la dona embarassada. D'aquests, cinc van tornar a l'avió perquè ells mateixos van voler. Posteriorment, els Mossos van detenir una persona fora de l'aeroport, i la Guàrdia Civil en va detenir una a dins. La policiaque van aconseguir fugir.El vol, de la companyia Pegasus, portava 228 passatgers. Una d'elles, embarassada, va assegurar que havia trencat aigües, motiu pel qualL'aeroport va activar el protocol habitual, desplaçant a la pista dues patrulles de la Guàrdia Civil, una de la Policia Nacional i els serveis mèdics.En moment de desembarcar la dona es va produir la fugida. Dels 28 que van intentar fugir, 16 van ser interceptats i 12 estan en recerca. Cinc passatgers van tornar a l'avió, vuit més es van quedar a terra i ara se'ls iniciaràLa dona va ser traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu, on no se li van trobar indicis d'estar de part.

