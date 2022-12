Luis Enrique s'acomiada de la selecció espanyola amb una «petita reflexió»

L'etapa deal capdavant de la selecció espanyola de futbol ja és història. Aquest dijous, la federació ha anunciat en un comunicat que prescindeix del tècnic asturià després de la patacada contra el Marroc als vuitens de final del Mundial de Qatar. Serà, actual seleccionador sub-21, qui prendrà el relleu de l'exentrenador del Barça.Luis Enrique s'ha volgut acomiadar de la selecció que dirigeix des del 2018 amb un comunicat que ha difós a les xarxes socials. En el seu adeu, l'entrenador ha volgut"Només puc estar agraït als qui em van fitxar dues vegades", assegura en referència al president de la RFEF, Luis Rubiales, i el seu director esportiu, José Francisco Molina."Ha estatformar part d'això", afirma Luis Enrique sobre el seu cos tècnic, els jugadors i tots els professionals que l'han acompanyat aquests quatre anys. I per acabar, però "no per això menys important", unes paraules dedicades a l'afició: "en tots els moments, i especialment en els més delicats", manifesta.Encara sobre els aficionats, el ja exseleccionador ha volgut compartirde cara al futur: "El que necessita la selecció és SUPORT en tot el seu significat perquè Luis de la Fuente aconsegueixi", exclama Luis Enrique davant del relleu que es produirà a la banqueta espanyola.

