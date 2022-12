VÍDEO | L'actriu Toni Acosta s'emociona a la pista de gel de Terrassa

La reconeguda actriu espanyola, més coneguda com, va visitarel cap de setmana passat i, entre les activitats que va dur a terme, una d'elles va ser patinar a la pista de gel que es va inaugurar aquell mateix dia. Una de les imatges que va presenciar van fer quecompartint-ho a les seves xarxes socials.Es tracta d'una, que va eni és empès per la germana per tota la pista. Toni Acosta va filmar la situació i es va fotografiar amb la nena, però, va declarar l'actriu al seu Instagram.Gràcies a la difusió dels usuaris a les xarxes, entre ells Jordi Ballart , el post va arribar a la família dels dos infants, que van autoritzar l'actriu perquè pengés el vídeo, que ja s'ha fet. "", va remarcar Acosta.

