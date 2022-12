Segona meitat de pont passada per aigua: la pluja arriba per quedar-se

Amb el producte pluja o neu podem distingir les zones on plou (vermell) de les que hi neva (blau). 👇https://t.co/DXnnfY09wN pic.twitter.com/AYI80tz8lm — Meteocat (@meteocat) December 8, 2022

El primer dia de la segona meitat delha arribat acompanyat degeneralitzades a bona part del país. Unaa la tarda, amb petites pauses intermitents, sobretot, durant els matins. Si res canvia, però, les precipitacions són poc abundants amb valors d'acumulació minsos.De fet, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la pluja es mantindrà insistent tota la tarda d’aquesti també durant el, on només a l’extrem nord-est poden quedar-ne exempts a canvi d’un cel grisós ple de nuvolades. En alguns punts del país, sobretot a, les pluges poden anar acompanyades d’episodisPel que fa a les, aquestes es mantindran a laarreu, amb màximes, que només se superaran a les comarques del litoral. El Meteocat alerta de la possibilitat dea la, tot i que no es preveu que els termòmetres baixin per sota del zero.

