Pluja, neu o boira, què cal fer?

Quines sancions em poden posar?

Qui més qui menys ha trobat algú a la carretera que no utilitza els intermitents a les rotondes o frena en sec al mig del carrer sense indicar-ho abans amb els quatre intermitents. També és habitual circular durant la tarda i que algunsportin elsencesos mentre d'altres encara no els han activat.Tot i que l'és important durant tot l'any, aencara ho és més per les poques hores de llum que hi ha durant el dia. De fet, cal tenir en compte que si els llums no s'empren correctament, els conductors poden rebrede fins als 200 euros.Així, hi haen què éscircular amb els llums: entre la, als, als-de dues direccions, segons el moment- i en c. Aquesta darrera opció és, de fet, la més complexa, perquè obliga a fer servir els llums de diferent mode segons quin escenari es produeix.Quanésencendre elsdel vehicle sempre, sense excepció. Ara bé, si hi ha pluja intensa es poden usar els antiboira davanters, però els del darrere només es poden connectar quan hi ha una pluja molt forta i intensa.Pel que fa als episodis de, també ésencendre elscurts i fer ús dels llum antiboira davanters de manera opcional si s'intensifica la nevada. Els del darrere, però, estan limitades a les nevades fortes.Finalment, si ens trobem amb un banc de, cal connectar els llumsi els. A la part del darrere del vehicle només s'activen els antiboira quan, com en els casos anteriors, aquesta és molt espessa. Si no, es pot molestar la resta de conductors. Cal tenir en compte que els llums llargs no s'aconsellen en cap de les tres situacions.Hi ha diversesde trànsit relacionades amb undel vehicle. Un de comú ésencesos, que pot comportar una sanció de 80 euros, o, que pot ascendir fins als 200.Si, per contra, la sanció té a veure amb unen episodis de pluja, neu o boira, es poden arribar a pagar 200 euros. També hi ha multes relacionades amb l'(200 euros) o per(80 euros).també és motiu d'infracció i de multa.

