La resposta de TMB a les crítiques per la caducitat dels títols: «Has de calcular»

Bon dia, Silvana,

Els títols adquirits al 2022 són vàlids fins al 15701/2023, excepte la targeta T-16 i la targeta T-verda. Els dies o els viatges no utilitzats no donen dret a cap compensació. Has de calcular quin títol et surt millor comprar. — TMBinfo (@TMBinfo) December 7, 2022

fillsdeputa m'heu robat 40€🥰🥰pedazo de xoriços pic.twitter.com/P87wVHkZNq — marina 🐧 (@magnolieishon) December 4, 2022

Less'han incendiat aquests dies per una polèmica que gira al voltant delspúblic de Barcelona. Concretament, molts dels usuaris han compartit a Twitter petits missatges per alertar tota la comunitat de laimminent de la majoria dels títols.Davant l'allau de piulades que s'han fet, algunes de les quals apel·lant, la xarxa de transports metropolitans ha donat resposta als usuaris amb unimportant. "", escriuen als seus tuits, un cop han anunciat que tots els títols adquirits durant el 2022 són vàlids únicamentQuin és el problema? La majoria de perjudicats són joves de fins als 25 anys que viatgen per la ciutat i l'àrea metropolitana amb la, una targeta que inclou viatges il·limitats durant tres mesos. I molts d'aquests van comprar el títol a mitjans de setembre, amb l'inici del curs universitari, i els ha caducat aquests dies.i perdran part dels diners invertits.

