Junts esmena la malversació per eliminar les penes de presó si no hi ha lucre personal

va presentar aquest dimecresa la reforma penal de la sedició, entre les quals es troba una esmena referent a la, que apunta a unava aprovar el govern del PP. Concretament, el grup parlamentari encapçalat per Míriam Nogueras assegura que la reforma del 2015 va ser exprés per poder perseguir penalment, en cas que es donés, un nou 9-N.Així, des de Junts volen, un fet que consideren "inadequat" perquè equipara situacions que no són idèntiques. Des de la formació asseguren que vincular-les suposa una "difuminació dels límits de la corrupció". "La reforma del 2015 s'ha demostrat que tenia com a objectiu perseguir millor els responsables polítics", remarquen.En aquest sentit, el partit puigdemontista ha aprofitat la presentació d'esmenes al delicte de sedició per sol·licitar l'Aquest és, de fet, un dels requisits que va eliminar el PP el 2015 quan es va reconfigurar el delicte de malversació sobre noves bases, que el van homologar el delicte d'administració deslleial amb relació als fons públics.Amb la reforma proposada per Junts, i segons detalla el mateix partit, els casos dels líders independentistes condemnats per malversació passarien a ser. Això comportaria que lesa les que van ser sotmesos.Per la seva part,les seves esmenes a la malversació. Tal com ha assegurat la secretaria adjunta del partit, Marta Vilalta. La formació plantejarà modificacions quirúrgiques per reduir al màxim el marge interpretatiu del nou text i assegurar que s'aplica d'acord amb l'objectiu de la reforma, que és "que no puguin ser usades acusacions falses de malversació per perseguir, inhabilitar i reprimir" l'independentisme.

