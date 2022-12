​«Joc de Cartes», des de dins

Sovint quan he explicat que lahavia participat en el, molts em deien, “ostres quin perill” o “allà els ganivets volen” o “te la jugues a sortir malparat”. Jo soc dels que penso que en el risc està la glòria i, a més, perquè penso que la Barbequiú té un molt bon nivell per poder participar en un programa d’aquest tipus. Per a Torelló ha estat una gran oportunitat poder ensenyar aquest projecte als catalans, que han pogut veure la nostra proposta gastronòmica d’enoturisme, què fem i com ho fem. A més, el programa ha estat un gran espot del nostre celler a les portes de Nadal.El desplegament de mitjans que fa el programa-concurs presentat i conduït pel xef Marc Ribas és enorme, moltes càmeres i tota mena de llums, més de 25 persones que en tot moment busquen que et trobis còmode i que siguin captats els millors moments. No oblidem que es tracta d’un concurs, no d’un programa de cuina "per se".Destaco especialment la sensibilitat d’en Marc amb els concursants, amb tots, tant els que guanyen com els que perden. D’altra banda, penso que cal preparar-se bé pel programa, no només en el tema gastronòmic i en aspectes de neteja i ordre sinó també amb la vaixella i, sobretot, amb les copes utilitzades pel vi. Quan mires altres capítols de Joc de Cartes veus que hi ha participants que només pensen en els diners del premi i no es preocupen de la imatge que deixen a l'espectador. En alguns casos falta més humilitat i sobra el “passar-se de llest”... T’està mirant tot Catalunya!Al capítol on vam participar, “El millor restaurant a una cava del Penedès”, el vi català va tenir un gran protagonisme, i és una llàstima que no sigui així en tota la temporada de Joc de Cartes, com sí que ho va ser l’any passat. En aquella temporada es va criticar molt el maltractament del vi per part d’algun dels restaurants que hi van participar, i també es va posar de manifest la poca cultura vinícola que hi ha en determinats establiments. Suposo que aquesta va ser la causa per la qual l’INCAVI va deixar de col·laborar econòmicament amb la productora.En qualsevol cas, animo a l’administració a què s’ho repensi, crec de vital importància que el vi tingui protagonisme en aquest concurs-programa de cuina. El vi català ha d'anar sempre lligat a la gastronomia i als restaurants, si us plau! Penso que és una oportunitat perduda de promoció i coneixement del vi en un dels programes de més èxit i més vistos a TV3. També des dels cellers, patronals i confraries, tenim feina i l’obligació per fer arribar a l’hostaleria del país més formació i cultura vinícola. En definitiva, és una experiència que recomano a tots els restaurants, ja que si es fa bé, és una molt bona eina de promoció.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor