Els militars del Bruc sortegen una estona amb una prostituta per recaptar diners per a una festa

de Barcelona van organitzar fa uns dies el. Segons ha avançat el diari Ara, l'objectiu de la rifa era recaptar diners per a la festa que les companyies de fusellers celebren el dia de laTota l'organització del sorteig es va realitzar mitjançant uni l'anunci el van fer amb un cartell al bar de la caserna. "", van escriure per acompanyar les imatges de la noia que estaven contractant. Era ben bé com una: pagant 25 euros tenien dret al sopar i accés al sorteig, però si només volien participar en el sorteig podien fer-ho amb un tiquet reduït de 3 euros. A més, hi havia bitllets extra per un euro.Al grup de WhatsApp hi havia fins a una, entre els quals els organitzadors principals: und'aquesta caserna. Allà es va difondre tota la informació relacionada amb el sorteig així com la recollida de diners, i s'hi poden llegir comentaris masclistes.Qui hael sorteig públicament és un delsd'aquest mateix xat de WhatsApp. No ha estat sol, ja que segons publica el mateix rotatiu,. Els responsables de comunicació de l'exèrcit asseguren a l'Ara que els comandaments estiguessin al cas del sorteig i remarquen queAquest dijous al matí, hores després de conèixer-se la notícia, l'alcaldessa de Barcelona,, haa l'Estat una. En un missatge a les xarxes socials, Colau ha expressat la seva "indignació" per aquests fets com a dona i alcaldessa d'una ciutat "orgullosament feminista". Ha afegit que fa, amb formacions regulars i amb reglaments actualitzats perquè aquest tipus d'actituds "no tinguin cabuda" a cap institució pública, ja que ha insistit que el mínim exigible és que es respectin els valors democràtics.

