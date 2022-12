TV3 modernitzarà els platós dels telenotícies per a la pròxima temporada

TV3 estrenarà unael setembre delcom a pas previ a una reforma tècnica global que situa en el 2025. Així ho ha avançat el director de TV3,, en una entrevista amb l'ACN.Gras reconeix que actualment els espais dels telenotíciesi tenen el replantejament "sobre la taula". Amb tot,, que considera que "funcionen".Una altra de les assignatures pendents de la televisió pública és la, que decidiran els "pròxims mesos". "El que tenim ara, amb elcrec que", avança. Per Gras, TV3 ha d'oferir el, un fet que ja es garanteix digitalment i a través de Movistar+. La translació d'això a l'antena, però, encara està pendent de tancar-se, ja que caldràtambé què passa amb el canalMalgrat això, garanteix que els esports continuaran sent "importants" en la graella de la televisió pública, malgrat que cada vegada els és més difícil oferir partits "d'elit". Obre la porta, però, que elsque si no fan a nivell públic ningú emetria puguin "tenir cabuda en el", en paral·lel al que s'emeti per la graella.També avança queamb "diverses opcions" sobre la taula. "No ara, però d’aquí uns quants anys caldrà pensar-hi", reconeix. Tot i això, no estudien grans canvis perquè en celebren la implantació que té: "entres a qualsevol bar de Catalunya i tenen posat el 324".

