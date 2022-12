El Youssef, l'aficionat del Marroc protagonista a les xarxes: «El 0,1% que trenca coses no ens representa»

🗣 "Estem a Catalunya i sortirem a gaudir amb seny, com sempre. Gràcies als catalans que accepten que gaudim d'aquesta festa i que gaudeixin amb nosaltres" — btv notícies (@btvnoticies) December 6, 2022



Celebració a l'estil Barça

El Youssef Joudi és un d'aquells joves que aquest dimarts una part de la població catalana mirava amb lupa. L'existència d'incidents a punts com Brussel·les, a Bèlgica, arran de la celebració de les victòries de la selecció del Marroc havia situat a tota una comunitat sota el focus mediàtic. Era la prèvia de l'enfrontament esportiu entre els combinats espanyol i marroquí a vuitens de final del Mundial de Qatar. Els Mossos d'Esquadra fins i tot van preparar un dispositiu preventiu especial. A l'hora de la veritat, però, i malgrat l'eufòria vinculada a la sorpresa de la victòria marroquina,. I el Yousef ho va copsar en una intervenció a betevé que es va fer ràpidament viral a Twitter: "Sabem que estem a Catalunya i que gaudirem amb seny". Ara hi aprofundeix. "", apunta el jove de 27 anys en conversa ambLa seva intervenció, que s'ha convertit en una referència a les xarxes socials, va tenir l'encert de trencar els discursos excloents sobre la migració. En menys de trenta segons, i en català, va condensar la reivindicació d'una celebració allunyada de la violència,. Una realitat, la de Palestina, que no només denunciava ell. També s'en van veure banderes entre alguns participants de la celebració, i altres joves ho expressaven també verbalment. "Ho tenim molt present al Marroc, i tinc molts amics catalans que també hi donen suport, i ho vaig mencionar perquè, afegeix ara.En relació a aquest últim apunt reivindicatiu de Youssef Joudi, diversos usuaris han tingut la necessitat d'assenyalar que no es pronunciés sobre. "Soc conscient de la situació al Sàhara. Però també sé que pot passar quan dius segons quines coses, i al Marroc hi he de tornar. Tinc amics i familiars", remata.Ell, com a part activa de la celebració, va ser testimoni directe de com van evolucionar els fets que captaven l'atenció mediàtica.resumeix. En una concentració que aplegava diverses generacions, si bé predominaven els joves, aquest jove del Papiol -va arribar a Catalunya amb cinc anys- va sentir una conjura col·lectiva similar a la que va viure durant la millor època del seu equip, el Barça.Si bé reconeix que la victòria d'ahir podia tenir un punt més èpic, perquè "l'equip petit va derrotar el gran" i això potser només ho vivien "una vegada a la vida", allò que destil·lava el comportament col·lectiu era molt similar. "He anat moltes vegades a Canaletes. L'any 2009 ens passàvem més estona allà que a casa, com qui diu.", resumeix Joudi, abans d'aplicar un últim matís. "Al final, només és futbol".De fet, ell és el primer sorprès per l'impacte viral de les seves paraules. La seva intervenció a peu de carrer, en plena celebració, ha implicat milers de reaccions a les xarxes socials. Se'l veia animant la ciutadania de Catalunya a sumar-se a la festa de la comunitat estrangera més present al país.. I allò era una festa comunitària i del món àrab en general", afegeix ara.Davant d'això, el Youssef remarca que aquest dimarts es va demostrar que una petita minoria no pot deixar que s'etiqueti tota la població d'un origen. Menys encara en un context futbolístic en què altres aficions, sense importar l'origen, han protagonitzat greus aldarulls infinitat d'ocasions. En aquest sentit, tot i reconèixer haver identificat alguns episodis racistes al llarg de la seva vida, demana mantenir el debat en allò que es va veure. "Igual que ho fa en Carles o en Joan, ho pot fer en Mohammed", clou.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor