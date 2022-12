Sanitat, en alerta per estreptococs: es confirmen les dues primeres morts a l'Estat

Laha confirmat la tarda d'aquest dimecres les dues primeres defuncions de criatures per, el dia que l'Agència de Seguretat Sanitària delha emès una alerta davant l'increment de casos al país, on ja s'ha registrat la mort d'almenys nou infants més les darreres setmanes. Aquest any s'ha detectat una onada de malalties provocades per aquests, especialment en menors de 10 anys. L'últim brot d'infeccions es va produir l'hivern del 2017.En un comunicat, la conselleria madrilenya de Sanitat ha explicat que hi ha, tots d'edats compreses entre l'any i els 12 anys, i que evolucionen de manera favorable gràcies a un tractament amb antibiòtic. AL seu torn, el director adjunt de l'òrgan sanitari del Regne Unit, el doctor, ha demanat als pares estar atents dels símptomes que puguin manifestar-se en els seus fills, i ha animat a acudir al metge "com més aviat millor" perquè els nens puguin ser tractats.Davant d'aquesta advertència, el ministeri de Sanitat s'ha posat a investigar possibles casos d'infecció pel bacteri. Tal com ha informat la Societat Espanyola d'Infectologia Pediàtrica,també s'hi està produint un increment anormal dels casos.Els estreptococs del grup A poden causar amigdalitis i impetigen. Tot i això, habitualmenti es queda en irritacions al coll que es tracten amb antibiòtics. El motiu de l'augment sobtat de casos, que s'han multiplicat per quatre al Regne Unit respecte a la mitjana, podria ser la falta d'anticossos de les criatures i la reobertura dels espais compartits, després de

