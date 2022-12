Absolt l'encarregat de neteja d'un escorxador de Vic acusat d'assetjament sexual per dues treballadores

Unha absolt l'encarregat de la neteja d'un escorxador de Vic acusat d'assetjament sexual contra dues treballadores del torn de nit. El magistrat considera que els fets, que es remunten al 2016, no es poden provar i que les versions són contradictòries. En el judici, celebrat a finals de setembre , l'acusació particularper a l'home, mentre que, per la seva banda, la fiscalia rebaixava la petició a una multa de 7.200 euros.Les dues dones van denunciar que havien estat víctimes deper part de l'acusat i que no s'havien atrevit a denunciar el cas abans per por. Arran de la denúncia, l'empresava acomiadar l'acusat uns dies més tard.En conèixer el sentit de la resolució, els grups de suport a les dones han emès un comunicat en què lamenten la sentència absolutòria perquè "amb què es produeixen i repeteixen" uns comportaments que titllen d'"". Amb aquesta sentència, "", asseguren. Això, "després del patiment personal i de l'esforç que els ha suposat posar una denúncia d'aquestes característiques", expressen.

