Colau reforça la solidaritat de Barcelona a Kíiv

L'alcaldessa de Barcelona,, es desplaçarà aquest divendres aper fer una visita d'un dia a la capital d'Ucraïna i reunir-se amb. El viatge també servirà per anunciarde l'ajuntament barceloní amb la ciutat colpejada per la guerra , després que un acord previ ja hagi servit per enviar dos vehicles especialitzats dels Bombers de Barcelona, a més de material sanitari i equipament per resoldre incendis i rescats.Amb aquesta visita, Colau es convertirà endes de l'esclat de la guerra. D'aquesta manera, l'ajuntament barceloní respon a la doble petició que els va fer Klitschko en les seves visites la capital catalana, quana conèixer de primera mà la situació de la ciutat.Tal dit, tal fet. El recorregut planificat per la comitiva que capitanejarà Colau inclourà, així com la visita a un hospital. L'alcaldessa, que anirà acompanyada del director dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, també farà acte de presència a la secció del cos de bombers de l'Estat de Kíiv que ha rebut els vehicles i el material enviats des de Barcelona.Aquesta nova trobada, doncs, accentua la col·laboració que s'ha intensificat els últims mesos entre els ajuntaments de Barcelona i Kíiv. A més d'anunciar que la capital ucraïnesa seria la ciutat convidada per a les festes de la Mercè de l'any vinent, el mateix alcalde Vitaliy Klitschko va reivindicar des de la capital catalana queL'actual acord de col·laboració, signat el passat setembre, contempla un període de tres anys i amb un reforç dels vincles en tecnologia, educació, salut, cultura, turisme, transport i seguretat pública, apuntava llavors Europa Press. Això s'afegiaja havia enviat a projectes humanitaris d'intervenció sobre el terreny afectat per la invasió russa.

