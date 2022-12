Noves instal·lacions i més propostes: totes les novetats del Manga Barcelona

Dels manga esportius a les tradicions escolars

L’organització deltreballa a ple rendiment per ultimar els preparatius de la, que se celebra a partir d'aquest dijous i fins diumenge. Poques hores abans de l’obertura de portes d’un dels espais internacionals referents del sector, desenes de treballadors enllesteixen els diferents estands, amb la col·locació dels darrers exemplars i el marxandatge. Segons han explicat, les noves instal·lacions afacilitaran el recorregut dels visitants "" i amb "".". És el diagnòstic de l'estat d'ànim de l'organització, que afronta la nova edició amb noves dates i en un nou recinte, ha subratllat la seva directora,. El Manga Barcelona ocupa els palaus 4, 6 i 7, amb, el qual permet una ampliació fins d'un. Es preveu superar els 152.000 visitants. De fet, el dia abans de l’inici de l’esdeveniment, ja s’han venut les entrades anticipades disponibles. Tot i això, es tornaran a vendre tiquets diaris en línia segons el flux d’assistents de cada dia.Entre els convidats destacats de l'edició d'enguany, destaca l’autor de "Four knights of the apocalypse" i "The seven deadly sins",, que actualment està treballant en la seqüela del seu popular treball. També l’autor, que recentment ha estat guardonat amb elper "El incidente Darwin". No s'ho perdrà el català, concept artist del videojoc "Cult of the Lamb".Pel que fa a la música, un dels anuncis més celebrats és el de, cantant japonesa que va saltar a la fama per la cançó d’obertura de "Neon Genesis Evangelion". L'acompanyaran, entre altres artistes.Laacollirà presentacions editorials, mentre que la novase centrarà en els debats, conferències i xerrades al voltant del manga, l’anime i la cultura popular japonesa. També hi haurà un important espaii l’oferta del saló es complementarà amb activitats dirigides als més joves. El Manga Barcelona torna a apostar per l’animació i el cinema japonès, on es faran projeccions a l’. També s’organitzaran activitats amb actors de doblatge cada dia.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor