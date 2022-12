El Govern vol accelerar la bilateral amb l'Estat pel traspàs de Rodalies

Xoc entre un tren i un cotxe a Reus

Laha demanat aquest dimecres celebrar una reunióamb l'"amb celeritat" per tractar la voluntat delde gestionar el servei de. Així ho han explicat fonts dedesprés de l' accident entre dos trens de l'R4 aquest dimecres al matí a Montcada i Reixac amb el resultat de 155 persones ferides, cap d'elles de gravetat. Des del Departament es recorda que en la darrera dècada s'han produït sis accidents greus en aquesta línia i que no s'ha complert amb el compromís inclòs en el Pla de Rodalies entre 2008 i 2015 d'instal·lar el sistemanivell 2, que serveix perels trens i millorar la seguretat ferroviària i que l'R4 encara no té incorporat.Un dels accidents més greus a l'R4 es va produir el febrer del 2019 quan unava morir com a conseqüència d'un xoc frontal entre dos trens a l'altura de Castellgalí i un centenar de persones més van haver de ser ateses per ferides de diversa consideració. Pocs mesos abans, un passatger de 36 anys moria i una cinquantena més resultaven ferits a Vacarisses per un descarrilament causat per una esllavissada.El darrer sinistre greu a Catalunya, però, es va produir a la primavera d'aquest any a Sant Boi de Llobregat, en aquest cas per un xoc entre un tren de mercaderies i un de passatgers de la línia S8 de FGC . Com a conseqüència, va morir el maquinista del darrer tren i una vuitantena de viatgers van resultar ferits. D'altra banda, fonts de la Generalitat constaten que des que l'1 de setembre es va posar en marxa ladelsde Renfe, s'han registrat incidències en nou de cada deu dies.En una visita al lloc de l'accident aquest matí, el conseller de Territori,, ha anunciat que la Generalitat obrirà uninformatiu per aclarir les causes de l'accident amb Renfe. Paral·lelament, elstambé han iniciat una investigació relacionada amb els fets. El president de la Generalitat,, ha afirmat que està fent seguiment dels fets i ha desitjat una "ràpida recuperació" als fets. A més, ha demanat "totes les explicacions" a Renfe, Adif i el govern espanyol. "Millorar el servei a Catalunya és urgent i inajornable", ha conclòs.A banda de l'accident de Montcada i Reixac, la xarxa ferroviària catalana ha registrat aquest dimecres un altre accident, en un pas a nivell entre Reus i El Morell . El conductor, que ha resultat ferit de poca gravetat, ha pogut sortir del vehicle abans que passés el tren. El passatge ha resultat il·lès. Elshan rebut l’avís a les 12.49 hores. El vehicle ha sortit de la via i ha caigut d’uns 5 metres d’altura.La circulació ferroviària està interrompuda entrei Reus () i s’està a l’espera de saber si el tren haurà de ser remolcat o pot continuar el seu trajecte, han informat a l'ACN fonts d’Adif. El(SEM) ha activat 3 unitats que han atès el conductor i l’han evacuat ferit de poca gravetat a l'de Reus.

