​Ni avets de Nadal ni oliveres mil·lenàries se salven de la sequera

Mort del planter d'avets de Nadal

Un 4% més cars

Els cultivadors defensen la sostenibilitat del sector, a diferència de l'alternativa d'arbres de plàstic.

Sense oli mil·lenari per la sequera

La sequera ocupa i preocupa a la pagesia , pel present i pel que passarà a la primavera si continua el dèficit hídric. Afecta tots els sectors, també alguns d'específics com elsdeali leso l'oli procedent d'de lesAl Montseny i les Guilleries es concentren el conreu d'arbres de Nadal. El triangle format entrea cavall de les comarques d'Osona i la Selva, hi ha el 95% de l' associació Cultivadors d'Arbres de Nadal Associats de Catalunya (CANAC). Produeixen el, tot i que darrerament també exporten a França i altres països europeus.Es tracta d'una de les zones amb un clima més humit de Catalunya. Tanmateix, enguany elque arrosseguen és encara major que la mitjana del país. En aquest context, una part molt important dels. El temps de creixement és entrei, per tant, tant les pèrdues com la necessitat de reposar els exemplars que no han sobreviscut s'haurà de repartir en aquest període.L'arbre que es produeix més al Montseny i a les Guilleries és l'(Abies nordmanniana), amb forma cònica i branques disposades escalonadament. També es cultiva l'Abies pinsapo, el Picea excelsa –considerat el prototip de l'arbre de Nadal i procedent del nord-oest d'Europa- i Abies masjoanis, una hibridació dels anys 60 que ha esdevingut pràcticament "autòctona" del territori.Els cultivadors defensen ladel sector, a diferència de l'alternativa d'arbres de plàstic. La demanda iguala a l'oferta –l'any passat es va vendre pràcticament tota la producció-, és un cultiu neutre en emissions de carboni i, posteriorment, dels arbres se'n pot fer compost d'alta qualitat.Tot i tancar-se amb increment de vendes, la campanya d'aquest 2022 ha vingut marcada, a banda de la sequera, per la inflació. L'increment dels costos –sobretot, els carburants- ha obligat el sector a retocar els preus a l'alça. De mitjana, un avet costa ara un. "No és cap barbaritat, però sí que hem hagut d'apujar-los per repercutir part dels augments", admet, responsable del viver Can Jover de Sant Miquel de Cladells.Per fer-se'n una idea, explica que "per uns 35 o 40 euros es pot trobar un bon avet al mercat". Pel que fa a mida, la majoria dels que es venen es mouen entre els 80 centímetres i el metre i mig d'alçada.El responsable de Can Jover explica que ara, un cop s'acabi la campanya de Nadal, començaran a fer números d'aquells. I a partir d'aquí, també veure com afrontar la situació. "Probablement, la manca de pluja anirà a pitjor; i si de què ha passat aquest any no n'aprenem, això comprometrà el futur”, conclou.A lesla sequera també tindrà un fort impacte a l'oli procedent de les oliveres mil·lenàries. Les disset almàsseres registrades calculen que no produiran més de, una xifra anecdòtica tenint en compte que la mitjana s'enfila alsL'escassetat de pluges i les excepcionals elevades temperatures, les conseqüències més visibles de l'acceleració del, han tingut greus repercussions en la producció de les oliveres fargues mil·lenàries del territori del Sénia."Esperem que enguany hagi servit als arbres per agafar forces i l'any vinent tenir una bona collita", assenyala la gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Tere Adell. De fet, de les 17 empreses que n'elaboren, enguany només tres o quatre podran produir amb la Marca de Garantia Oli Farga Mil·lenària.

