Tres micronutrients que redueixen el risc d'infart

Quins aliments contenen aquests micronutrients?

Una metaanàlisi a partir de gairebé 900 estudis ha revelat quees troben entre els micronutrients que redueixen el risc de patir malaltia cardiovascular, segons publiquen els investigadors al Journal of the American College of Cardiology.com els aminoàcids, els àcids grassos omega-3 i la vitamina C, però des de fa molt de temps s'estudia el benefici d'aquests micronutrients per a la salut cardiovascular. Als estudis combinats hi van participar més de 883.000 pacients."Per primera vegada, hem desenvolupat un mapa exhaustiu i integrador basat en l'evidència per caracteritzar i quantificar els efectes potencials dels suplements de micronutrients sobre els resultats cardiometabòlics", explica, professor d'epidemiologia i medicina a la(Estats Units) i investigador principal de l'estudi. "El nostre estudi destaca la importància de la diversitat de micronutrients i l'equilibri dels beneficis i riscos per a la salut".Com es poden afegir aquests micronutrients a una dieta? Hi ha un ampli ventall de possibilitats. Pel que fa a l'omega-3, es troba en el, el marisc, olis vegetals i d'oliva, l'alvocat i també en llavors i fruits secs. L'àcid fòlic es pot trobar en, cítrics, llegums, espàrrecs i ous, entre d'altres. Per últim, el coenzim Q10 és present en aliments comel bròquil i els espinacs.L'àcid gras omega-6, la L-arginina, la L-citrulina, la vitamina D, el magnesi, el zinc, l'àcid alfa-lipoic, la melatonina, la catequina, la curcumina, el flavanol, la genisteïna i la quercetinaNo tots els suplements van ser beneficiosos. La vitamina C, la vitamina D, la vitamina E i el seleni no van mostrar cap efecte sobre els resultats de les malalties cardiovasculars a llarg termini ni sobre el risc deI els suplements de betacarotè van augmentar la mortalitat per totes les causes.Els descobriments podrien servir de base per a futurs assajos clínics on s'estudiïn combinacions específiques de micronutrients i el seu impacte en la salut cardiovascular. Fa temps que es creu queAixò és perquè aquests nutrients actuen per reduir l'estrès oxidatiu, un factor conegut que contribueix a moltes malalties cardiovasculars.Les dietes saludables per al cor, com ara la dieta mediterrània i el mètode dietètic per aturar la hipertensió (DASH),Tot i això, els resultats dels estudis sobre els suplements antioxidants han estat inconsistents, una de les raons per les quals aquest enfocament encara no s'ha adoptat àmpliament en la cardiologia preventiva.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor