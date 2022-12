Un tren xoca contra un cotxe que havia caigut a les vies a Reus

🔴 📺 ARA MATEIX: Un cotxe, atrapat a les vies del tren, a Reushttps://t.co/HWRZNnddDq pic.twitter.com/6NskV4h9TV — Reusdigital.cat (@reusdigitalcat) December 7, 2022

Unha xocat aquest dimecres al migdia contra un cotxe buit que havia caigut a les vies des d’un pas a nivell entre. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels-han rebut l'avís cap a les 12.45 hores- i del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). A conseqüència de l'incident, un comboi ha restat aturat a la zona.Segons fonts dels Bombers consultades per, el tren ha impactat contra el cotxe. Per sort, el conductor n'ha pogut sortir abans, pel seu propi peu. Ha quedat, però, ferit lleu. S'està esperant que unaarribi a l'indret per poder retirar l'automòbil. L'incident ha estat a l'avinguda del, de Reus, al quilòmetre 1 de la carretera TP-7225.El vehicle ha sortit de la via i ha caigut d’uns 5 metres d’altura. La circulació ferroviària està interrompuda entre Vila-seca i Reus () i s’està a l’espera de saber si el tren haurà de ser remolcat o pot continuar el seu trajecte, han informat a l’ACN fonts d’Adif. Elha activat tres unitats que han atès el conductor i l’han evacuat ferit de poca gravetat a l'. Dues dotacions delstreballen en aquest incident.ha situat en estat d’alerta el pla

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor