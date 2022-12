La policia prioritzarà la prevenció de violències masclistes per Nadal a Barcelona

L'encara la campanya nadalenca amb unprevist per fer front a una ocupació intensiva de l'espai públic i una gran activitat comercial marcada per un. Així ho ha assegurat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, aquest dimecres al matí: "Volem que sigui un Nadal de".Davant aquest escenari, la(GUB) ha elaborat un pla d'actuació especial per a les festes de Nadal que comptarà amb el suport d'altres cossos policials. Del total d'agents diaris del cos que hi haurà actius de mitjana durant aquestes setmanes,, segons ha informat l'Intendent Major de la GUB, Pedro Velázquez.Les seves funcions, tal com ha detallat el cap de la policia municipal, es basaran en quatre activitats concretes. En primer lloc, la, pera la ciutat, gràcies a l'actuació d'agents uniformats a peu, que es complementarà amb agents de paisà, i les. De fet, Batlle ha remarcat que aquesta és la "prioritat" dels agents aquestes festes i per aquest motiu s'establirà un dispositiu especial amb controls ientre els locals d'oci nocturn i les parades de transport públic.També es garantirà el correcte funcionament de la. La GUB reforçarà el seu dispositiu de trànsit al voltant dels eixos comercials, amb "" alsper facilitar-ne la convivència amb la resta d'usuaris, i intensificarà elsdurant les 24 hores del dia.D'altra banda, la policia barcelonina destinarà un conjunt d'agents a fer tasques administratives en l'àmbit de la, sobretot peramb el consum d'alcohol i la venda ambulant, i establirà molta col·laboració amb el sector de l'oci nocturn per fer seguiment de les festes no autoritzades. Finalment, la GUB també tindrà una "" que estarà pendent de lesque es visquin a la ciutat, fent "especial èmfasi" en els episodis de baixes temperatures i la gent que viu al carrer, ha dit Velázquez.Un dels elements a remarcar del pla d'actuació especial de Nadal és el retorn de lesd'alguns districtes. Patrulles formades per agents de lapassejaran pels eixos comercials de Les Corts, Sarrià i Nou Barris, amb possibilitat d'ampliar-se a altres zones de la ciutat, per garantir lai ladels usuaris, a més d'. Una activitat que anirà acompanyada de "més contacte amb els veïns i comerços per adaptar-nos a les seves demandes", tal com ha detallat Batlle.

