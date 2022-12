El Govern accelera els contactes amb els socis per desbloquejar els pressupostos

Més reunions per intentar desbloquejar els pressupostos. Després que ahir la portaveu del, assenyalés que esperaven arribar a un acord en els "propers dies" amb els grups per tramitar i aprovar els comptes al, l'executiu ha accelerat les trobades amb els possibles socis -i els-, tal com ha avançat l'ACN. De moment, avui el Govern -representat per les conselleres- s'ha citat amb el socialistes per parlar d'infraestructures, i després ho ha fet amb Junts per abordar salut i energies renovables. El president del grup parlamentari de la formació,, ha indicat en roda de premsa al Parlament que el ritme és "lent", i que encara els falta "informació" que han anat demanant.El Govern va rebre aquest dilluns el suport dels agents socials -- als comptes en un acte a Palau en el qual es va signar un document de compromisos de cara als pressupostos, inclòs el d'augmentar l'(IRSC) un 8,7% després de dotze anys sense tocar-lo. "Demano a tothom que faci possibles aquests pressupostos al Parlament", va assenyalar el president de la Generalitat, durant l'acte . Els dirigents patronals i sindicals també van fer el mateix prec als possibles socis del Govern, i van carregar contra la possibilitat que hi hagi una pròrroga pressupostària.D'entre tots els possibles socis pels comptes, l'última formació en entrar oficialment en la negociació ha estat el, amb qui el Govern va celebrar la setmana passada un monogràfic sobre Salut . En una entrevista aquest dilluns a l'ACN, la portaveu parlamentària dels socialistes i encarregada de liderar les converses amb el Govern,, va apuntar que veu "molt difícil" tancar aquesta setmana un acord amb l'executiu. El calendari del Govern passa per aprovar els comptes durant la primera quinzena de desembre -per tant, com a molt tard la setmana vinent- i tramitar-los al Parlament abans que acabi l'any, però es pot veure alterat. Però els grups reclamen un acord previ a la tramitació, que per ara no arriba. Amb qui hi ha més sintonia és amb els, que ja van validar els pressupostos del 2022 amb unaPel que fa a Junts, el portaveu de la formació, va anticipar dilluns que la negociació seria "llarga" . A hores d'ara, les discrepàncies són importants. Tot i que ara el Govern té pressa, tot fa preveure unaperquè l'executiu s'hi ha posat tard, com si tingués la majoria per aprovar els pressupostos. Encara hi ha manca d'informació. Tot fa preveure que les converses seran lentes, i per això demanem reunions sectorials", va assenyalar Rius. Des de Palau assenyalen que, en cas de tenir la majoria assegurada,amb els exsocis de coalició.La setmana passada, Junts va presentar un document de mesures com a primer pas per negociar amb el Govern. Es proposavade l'-de 0 a 12.450 euros- del 10,5% actual al 10%, així com també deflactar tots els trams d'aquest impost un 3,5% per "ajudar les famílies a pal·liar la inflació". Amb aquest objectiu també es plantejava incrementar elsi familiars de l'IRPF un 7,5%. Pel que fa a la revisió de l'impost de successions, es tractava de "revisar-lo" per arribar "durant els propers anys" -no es concreta quan- i de manera "progressiva" a la reforma que es va fer el 2011, ambcom a president de la Generalitat, tot i que finalment va acabar fent marxa enrere. Es tractaria, per tant, d'acabar en un escenari en què es bonifiqui al 99% les adquisicions per causa de mort en familiars de primer grau, és a dir, en pares, fills i germans. També s'apostava per protegir fiscalment les empreses familiars per "permetre la seva continuïtat" amb unadel 99%.

